Xavier-Émile Kauffmann pose ses conditions

Xavier-Émile Kauffmann pourrait reconsidérer sa démission comme directeur général à Pointe-Lebel, mais il pose ses conditions, a-t-il déclaré au journal Le Manic mardi après-midi.

Deux conseillers ont frappé à sa porte en début de matinée pour l’informer qu’une pétition demandant son retour était lancée par des citoyens. « J’ai posé certaines conditions. Ils vont regarder ça ensemble (au conseil municipal). Si les conditions sont réunies, je vais réintégrer mon poste avec ardeur », a assuré le principal concerné, qui a évidemment refusé de s’étendre sur ses revendications.

Selon lui, par cette pétition, les citoyens expriment leur désir de vouloir son retour et démontrent leur « désaveu de la légitimité de la mairesse (Michelle Martin). »

M. Kauffmann a rappelé que la date butoir pour régler la situation est le 30 avril, jour officiel de sa fin d’emploi.

Pas fâché

Malgré l’existence de tensions entre lui et Mme Martin, des tensions suffisamment élevées pour qu’il remette sa démission, l’officier municipal ne se dit pas fâché contre la mairesse. « Je ne lui en veux pas du tout. »

Par contre, il maintient tous les propos qu’il a tenus dans la lettre choc remise aux conseillers sur la situation à Pointe-Lebel. « C’est à Madame la Mairesse de prendre les conséquences de ce que j’ai dit et de réfléchir à la suite. »

Enfin, il se dit peiné pour les citoyens d’avoir été obligé de remettre sa démission, car il ne pouvait plus fonctionner dans pareil climat. « Il faut voir ce qui est le mieux pour Pointe-Lebel et comment on sort de cet écueil-là », a-t-il mentionné en guise de conclusion.

