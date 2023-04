Les bornes électriques rapides se font attendre

Les automobilistes verts de la Manicouagan doivent s’armer de patience si leur batterie est presque vide et qu’ils recherchent une borne sur le circuit électrique qui chargera cette dernière rapidement.

Une attente de 2 à 4 heures pour un véhicule hybride rechargeable et de 8 à 12 heures pour un véhicule 100 % électrique (300 à 400 km d’autonomie) est prévue pour une borne de niveau 2 (240 volts). Ces bornes qui fonctionnent avec un connecteur J1772 se retrouvent habituellement dans les stationnements de commerces ou d’institutions.

Le tarif de la recharge y est déterminé par les propriétaires des bornes, selon des critères prédéfinis. Il peut donc varier d’une station à l’autre. Ces bornes se tarifient entre 1 $ et 3 $ de l’heure dans la région. C’est majoritairement ce type de borne qui est disponible dans le secteur de la Manicouagan.

Les bornes rapides sont donc plus qu’importantes sur le territoire si nous désirons utiliser une recharge en peu de temps. Elles ont un temps de recharge de 3 à 25 fois plus rapide que les bornes de niveau 2.

La borne de recharge à courant continu, d’une puissance de 50 kilowatts, permet de recharger un véhicule à 80 % en 20 à 60 minutes selon la capacité de la batterie et surtout, selon la météo.

Elles sont toutes desservies par Hydro-Québec et sont connues sous l’acronyme BRCC. Ce sont des bornes qui fonctionnent à des niveaux de voltages d’au moins 400 volts. Celles-ci coûtent entre 9,58 $ et 12,77 $ de l’heure lorsqu’elles atteignent 90 % d’autonomie.

Présentement, sur le territoire de la Manicouagan, nous ne pouvons pas retrouver de bornes plus rapides que 50 kW. Il y en a une dans la municipalité de Ragueneau sur la route 138, deux sur l’avenue Chapais au centre-ville Marquette et une à la municipalité de Godbout.

Cathy Hamel, conseillère en relation avec le milieu chez Hydro-Québec avait expliqué au journal Le Manic en novembre 2022 que « les propriétaires de véhicules électriques pouvaient donc utiliser les services des commerces à proximité pendant le rechargement d’une durée d’environ 20 minutes ».

Les municipalités qui désiraient avoir une borne dans leur localité avaient d’ailleurs jusqu’au 31 mars 2023 pour soumettre leur projet à Hydro-Québec. La Ville de Baie-Comeau a soumis sa candidature pour un projet de deux bornes doubles selon Pierre-Olivier Normand, agent aux communications.

Pourtant les deux bornes à doubles chargeurs de 100 kW dans le stationnement du A&W sont à la vue de tous, et ce, depuis plusieurs mois. On promettait même qu’elles seraient opérationnelles à l’automne dernier selon la porte-parole. Qu’est-ce qui explique cette attente pour les automobilistes ?

Selon Mathieu Landry-Côté, conseiller en relation avec le milieu chez Hydro-Québec, ces deux bornes sont considérées sous un statut de « raccordement ». « On a un nouvel équipement pour lequel on fait encore quelques tests avant de mettre en service », explique-t-il en ajoutant que les quatre bornes de 100 kW seront transformées en deux à 180 kW et deux à 100 kW au courant de l’été 2023.

Dans la région de la Côte-Nord, sur la route 138, seules les municipalités de Tadoussac, Les Escoumins, Port-Cartier et Longue-Pointe-de-Mingan offrent des bornes d’une vitesse de 100 kW. Sur la route 389, la centrale hydro-électrique Manic-5 en détient une aussi.

M. Landry-Côté a également précisé qu’une borne de 180 kW sera opérationnelle d’ici l’été 2023 à Tadoussac et Sept-Îles. D’autre part, une borne de 50 kW serait en négociation pour le secteur de Manic-Outardes.

Comment choisir la bonne borne de recharge

Sur le site Internet et l’application du Circuit électrique par Hydro-Québec, on peut localiser deux types de bornes rechargeables : les bornes niveau 2, soit

une borne standard de 7 kW, et les bornes de niveau 3, considérées rapides qui génèrent du 24 kW, 50 kW, 100 kW et même du 180 kW.

Il faut savoir que les bornes de niveau 2 n’appartiennent pas à Hydro-Québec contrairement aux bornes de niveau 3. Au total, 17 bornes sont disponibles dans la Manicouagan.

Les adresses des bornes disponibles dans le secteur Manicouagan

De plus en plus, les consommateurs de véhicule hybride rechargeable, ou 100 % électrique sont nombreux. C’est autant le cas pour les touristes que les résidents dans la Manicouagan. Même si cette décision vient avec un de longs délais d’attente des concessionnaires, les acheteurs se tournent de plus en plus vers ce modèle de déplacement écoresponsable. Il est donc primordial de connaître les endroits précis où se trouvent les bornes de recharge pour les déplacements.

595 route 138 à Ragueneau (1 borne rapide)

625 boulevard Laflèche à Baie-Comeau (2 bornes niveau 2)

990 boulevard Laflèche à Baie-Comeau (1 borne niveau 2)

1149 boulevard Blanche à Baie-Comeau (1 borne niveau 2)

761 rue Bossé à Baie-Comeau (2 bornes niveau 2)

975 rue Nouvel à Baie-Comeau (1 borne niveau 2)

115 Boulevard Comeau à Baie-Comeau (2 bornes niveau 2)

20 avenue Chapais à Baie-Comeau (2 bornes rapides)

71 avenue Mance à Baie-Comeau (1 borne niveau 2)

8 avenue Cabot à Baie-Comeau (1 borne niveau 2)

16 rue des Érables à Franquelin (1 borne niveau 2)

178 rue Pascal Comeau à Godbout (1 borne rapide)

28 route 138 à Baie-Trinité (1 borne niveau 2)