618,7 M$ en investissements routiers sur la Côte-Nord en 2023-2025

Ministre de l’Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain a procédé à l’annonce d’investissements de 618,7 M$ sur les routes et dans les aéroports de la Côte-Nord au cours des deux prochaines années. Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a dévoilé quelques projets concernant son secteur.

La Côte-Nord bénéficiera d’investissements d’un peu plus d’un milliard de dollars pour améliorer ses infrastructures routières et aéroportuaires de 2023 à 2025, a confirmé mardi après-midi, à Baie-Comeau, la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région, Kateri Champagne Jourdain.

Accompagnée de son collègue de René-Lévesque, Yves Montigny, celle qui est d’abord députée de Duplessis a dévoilé l’injection de 618,7 $ par le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans 71 chantiers pour améliorer la sécurité.

Même si la Côte-Nord se retrouve autour du premier quart des 17 régions du Québec pour la valeur élevée des investissements, il n’en reste pas moins qu’elle est légèrement en deçà par rapport aux 666 M$ annoncés l’an dernier et bons pour une centaine de chantiers.

Parmi les projets prévus à la programmation pour la Haute-Côte-Nord, la relocalisation de la route 138 sur 2,5 km dans le secteur de Cap Bon-Désir aux Bergeronnes, dans une zone à risque de glissement de terrain, est majeure.

À cela, ajoutons notamment la reconstruction de la route 138 dans le secteur de la rivière Portneuf à Portneuf-sur-Mer, la construction d’une voie de virage à gauche sur la route 138 à Colombier et la réfection de la route 172 au nord de la côte Sainte-Marguerite à Sacré-Coeur.

Dans Manicouagan

Dans Manicouagan, un projet attendu depuis longtemps se réalisera à Franquelin avec la reconstruction de la route 138 dans le secteur de la côte Bellevue afin de l’éloigner d’une zone instable du littoral sur une distance de 25 mètres et de corriger une pente et une courbe hors normes.

Entre autres choses, des travaux d’asphaltage sur le boulevard Pierre-Ouellet à Baie-Comeau et la réfection d’un pont surplombant la rivière de la Trinité à Baie-Trinité sont également au menu.

La MRC de Sept-Rivières ne sera pas en reste. On y prévoit notamment la réfection du pont Jourdain, situé au-dessus de la rivière des Rapides, à Sept-Îles. Les ponts situés sur la route 138 au-dessus de la rivière aux Rochers et Dominique seront également réparés.

Jusqu’en Basse-Côte-Nord, de nombreux chantiers routiers sont prévus sur la route 138, notamment la poursuite des travaux de prolongement entre Kegaska et La Romaine.

La route 389 sera également le théâtre de plusieurs travaux, comme de l’asphaltage, des remplacements de ponceaux et de glissières de sécurité.

Soulignons que 13 M$ iront à des projets d’amélioration dans cinq aéroports de la Basse-Côte-Nord principalement pour des travaux reliés à l’alimentation en eau potable et pour des équipements météorologiques.

Le pont

La période de questions orchestrée lors du dévoilement le la programmation 2023-2025 des investissements routiers et aéroportuaires sur la Côte-Nord a permis au député Yves Montigny de confirmer que les résultats des études en cours pour le projet de pont sur le Saguenay sont toujours attendus en 2023.

Il a cependant laissé entendre qu’ils pourraient être rendus publics tard à l’automne. « D’ici le moment où on va avoir de la neige, on devrait avoir quelque chose à commencer à lire », a-t-il indiqué, le sourire aux lèvres.