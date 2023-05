35 peintres pour les 35 ans du Symposium de peinture de Baie-Comeau

Patrick Murray-Savard, représentant de la députée de Manicouagan, Marilène Gill, Yves Montigny, député de René-Lévesque, Dominic Martin, représentant de l’aluminerie Alcoa, Carl Beaulieu, président du comité organisateur, et Marika Savoie Trudel, représentante de la Ville de Baie-Comeau, sont réunis près de la toile du président d’honneur, Pierre Tougas. Elle sera offerte en tirage pendant le Symposium de peinture de Baie-Comeau.

Le Symposium de peinture de Baie-Comeau sera de retour dans l’enceinte du pavillon du Lac pour sa 35e édition, présentée du 21 au 25 juin sur le thème Un 35e coup de pinceau.

Pour souligner cet anniversaire, 35 peintres, au lieu des 34 habituels, s’y produiront et une place sera faite à la relève. Le peintre Pierre Tougas en assumera la présidence d’honneur.

Voici la magnifique toile produite par Pierre Tougas, président d’honneur, pour le Symposium de peinture de Baie-Comeau.

L’événement, auquel le public est convié à compter de 19 h le 21 juin, retrouve donc son lieu habituel dans le quartier Saint-Georges. On se souviendra que l’an dernier, il avait été présenté au Centre des arts de Baie-Comeau en raison de l’inaccessibilité du pavillon du Lac.

Le nouveau site n’était pas sans qualités, mais son exiguïté avait limité à 28 le nombre de peintres et rendu un peu plus difficiles les échanges entre artistes. « On veut revenir ensemble (au pavillon du Lac) pour avoir une synergie vraiment », a expliqué le président du comité organisateur, Carl Beaulieu.

Trois tatoueurs

Aux 35 artistes peintres se grefferont trois tatoueurs pour une première fois. Ils seront sur place du vendredi au dimanche pour exécuter leurs créations sur des modèles vivants à leur kiosque.

Selon le président Beaulieu, la présence de ces « spécialistes de la peau » était réclamée par des gens qui ont assisté, il y a quelques années, à une présentation de tatouage faite pendant le symposium.

« Pour l’instant, c’est une première. Est-ce que ça va revenir? On va voir la réaction du public », a précisé M. Beaulieu.

Cinq Nord-Côtiers

La Côte-Nord sera représentée par cinq artistes peintres, dont l’une de la relève, Camille Gravel, de Baie-Comeau. Celle qui utilise une technique plutôt originale avec l’utilisation du café pour peindre en sera à son tout premier symposium en carrière.

Les autres participants nord-côtiers seront Claude Bonneau, l’ambassadeur de l’événement, Jérémie Fougères-Landry et Sylvie Poirier, tous trois de Baie-Comeau, et Réjean Cormier, de Havre-Saint-Pierre.

Par ailleurs, 12 peintres en seront à leur première visite au Symposium de peinture de Baie-Comeau. Ils intégreront un groupe dans lequel on retrouvera plusieurs habitués, notamment les Isabelle Desrochers, Laurie Marois, Yvon St-Aubin et Hélène Charland.

Soulignons que le comité de sélection des artistes invités reçoit habituellement autour d’une centaine de curriculum vitae.

Fait à noter, 10 des 35 participants offriront des présentations éducatives, dont le président d’honneur Pierre Tougas.

Anna Fillion contribuera à nouveau à l’événement en supervisant le volet jeunesse, qui vise à inciter les jeunes à développer leurs talents.