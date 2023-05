La Vallée des Roseaux : les gens y arrivent très tard, trop tard parfois

Depuis la pandémie, les gens malades arrivent plus tard à La Vallée des Roseaux et il est alors plus difficile de soulager leurs douleurs. Photo archives

La Vallée des Roseaux a connu un taux d’occupation de 57 % en 2022-2023, taux qui s’explique principalement par la diminution importante de la durée de séjour des gens malades depuis la pandémie.

« Le temps de séjour a diminué énormément. Les gens arrivent très tard à La Vallée des Roseaux. Désolant, j’en ai vu décéder quasiment dans l’ascenseur », soupire Marie-Ève Plante, directrice générale de la maison de soins palliatifs de sept lits.

« On voit que les gens attendent et ont attendu beaucoup. On a vu ça pendant la pandémie et on le voit encore un petit peu. Le temps de séjour en diminuant, ça fait diminuer notre taux d’occupation étant donné que les gens ne restent pas longtemps », poursuit Mme Plante, qui ajoute que le soulagement de la douleur est beaucoup plus difficile pour les patients qui arrivent tardivement.

Ce phénomène n’est pas unique à Baie-Comeau. Les autres maisons de soins palliatifs au Québec le connaissent aussi depuis la pandémie.

Carnet de santé

Par ailleurs, le président du conseil d’administration, Dany Belzile, a indiqué qu’un carnet de santé est en élaboration pour le bâtiment du boulevard Laflèche qui abrite La Vallée des Roseaux depuis 10 ans.

Heureusement, la bonne santé financière de l’organisme permet la constitution d’un fonds de prévoyance. Parmi les travaux à réaliser qui sont déjà identifiés, M. Belzile parle de la réfection du stationnement, du remplacement de fenêtres et de l’adaptation de salles de bain.

Autre dossier sur lequel on devra se pencher, c’est l’obligation d’offrir le service d’aide médicale à mourir. M. Belzile a affirmé que des directives claires seront établies afin d’éviter que La Vallée des Roseaux ne devienne un mouroir.

