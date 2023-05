Championnat national autochtone de hockey : quatre Nord-Côtiers vivront leur passion

L’équipe féminine de hockey Porte de l’Est et du Nord qui prendra part aux Championnats autochtones nationaux. (Photo : CNAH)

Marc-Olivier Ambroise, Dayton Leblanc et Jérémy Picard sont les trois autochtones nord-côtiers qui feront partie de l’équipe masculine de hockey Porte de l’Est et du Nord (PEN) au prochain Championnat national autochtone de hockey tenu à Winnipeg du 7 au 13 mai. Quant à Ély Rock de Pessamit, elle sera la seule fille de l’équipe féminine.

« Je me sens excité d’aborder ce championnat, je sais à quoi m’attendre, c’est un niveau de jeu plus élevé que celui du Québec donc je vais tout faire pour aller gagner une médaille », confie l’athlète de 15 ans, Jérémy Picard qui joue actuellement avec les Mustangs de l’Odyssée Dominique-Racine dans la catégorie M18 D1 dans la ligue RSEQ.

Le jeune homme, résident de Pessamit, vivra sa deuxième expérience au sein de ce championnat de calibre national. Pour lui, le hockey est une passion. Il joue depuis l’âge de trois ans. Une passion qui lui a été transmise par son père.

Même si l’équipe n’a pas eu plusieurs occasions de pratiquer ensemble, Jérémy Picard reste confiant de la synergie du groupe. « On devrait trouver la chimie d’équipe dans les premiers matchs du tournoi », croit-il.

Dayton Leblanc, aussi âgé de 15 ans et résident de Uashat mak Mani-Utenam, sera à sa toute première expérience aux CNAH. Il évolue au sein de l’équipe des Nord-Côtiers dans la catégorie M15 AAA.

Il partage également la même passion depuis son tout jeune âge, qui est aussi un legs de son père de cet amour du sport. Les deux athlètes font partie des plus jeunes joueurs de l’équipe qui se rendront à Winnipeg, au Manitoba, pour prendre part au tournoi.

Les meilleurs parmi les meilleurs

Comment les Innus se sont-ils fait une place pour ce championnat ? Un camp de sélection s’est déroulé à Québec sur trois jours. Il y a eu une organisation de trois matchs intraéquipes parmi quatre groupes. C’est à la suite de ce camp que les meilleurs joueurs ont été sélectionnés.

La moyenne d’âge de l’équipe est de 17 ans. Certains hockeyeurs ont été repêchés dans la LHJMQ ou sont de calibre junior AAA de moins de 18 ans.

L’équipe masculine Porte de l’Est et du Nord de hockey qui prendront part aux Championnats nationaux autochtones de hockey. (Photo: Jérémy Picard)

La seule nord-côtière

Ély Rock, en provenance de la communauté innue de Pessamit, est la seule athlète féminine de la Côte-Nord à s’être taillé une place dans l’équipe officielle. Elle joue actuellement dans la catégorie M18 A avec les Vikings de Baie-Comeau, où elle est aussi la seule fille.

La passionnée de hockey depuis toujours a dû faire un choix déchirant en acceptant de participer à ce tournoi de haut niveau pour une seconde fois. L’athlète a participé à un précamp de sélection de catégories M18 AAA, qui pourrait signer son avenir dans ce sport puisqu’il s’agit de la catégorie la plus élevée.

De possibles ententes pourraient avoir lieu puisque les dates des deux événements se chevauchent entre le tournoi national et le camp de sélection.« C’est une fierté pour moi de représenter non seulement ma communauté, mais les nations du Québec. C’est une chance et une opportunité exceptionnelle de pouvoir compétitionner contre les meilleures jeunes joueuses des Premières Nations à travers le pays », lance l’athlète de 17 ans.

Ély Rock souligne également à quel point ses parents l’ont épaulée dans cette passion. « C’est grâce au soutien de mes parents que je me suis rendue aussi loin au hockey et, sans eux, je n’aurais jamais réussi. »

Depuis 21 ans

Selon le site Internet officiel de Porte de l’Est et du Nord , le cercle sportif autochtone a créé le Championnat national autochtone de hockey en 2002 afin d’en faire la première compétition pour les jeunes joueurs de hockey au Canada.

Il offre un forum pour l’élite des jeunes hommes et des jeunes femmes autochtones de 13 à 17 ans, suscitant la

participation des Premières Nations, des Inuit et des

Métis de treize provinces et territoires.

Cet événement annuel contribue à renforcer l’unité et la fierté culturelles, en plus d’être une occasion de célébrer les capacités athlétiques des athlètes autochtones de tout le pays.