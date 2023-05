(Photos) Passionnée de sciences à 13 ans

La Baie-Comoise Ana-Lucia Savard s’est penchée sur les principes de fossile lors d’un exposé oral dans le cours de science de son enseignant, Frédéric Bénichou. Elle était loin de s’imaginer que ce simple devoir se transporterait jusqu’à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, compétition provinciale qui regroupe les 125 meilleurs projets de jeunes scientifiques.

« Au début, pour l’exposé oral, je voulais faire un projet sur Léonard de Vinci, mais je me suis rendu compte que c’était trop complexe pour une présentation de vingt minutes », raconte avec amusement l’élève de premier secondaire, âgée de 13 ans. Elle a continué à réfléchir et l’idée de parler des fossiles l’a inspirée après avoir visité un musée en Alberta lors de ses dernières vacances d’été.

En faisant beaucoup de recherches sur le sujet, l’étudiante a réalisé son travail de classe avec beaucoup plaisir.

« Vous devriez voir Ana-Lucia quand elle présente, c’est intéressant, c’est dynamique, ça bouge et c’est interactif », souligne avec fierté M. Bénichou. Une participation à la finale locale d’Expo-sciences était d’une évidence pour le professeur à l’école secondaire Serge-Bouchard, qui était le responsable de l’événement.

Finale locale

Le 2 février, à la suite de la délibération du jury, qui était présidé par Marc Dupuis, enseignant à la retraite, Ana-Lucia a remporté la 3e place avec la présentation de son projet, qui était similaire à son exposé oral.

Cette troisième position lui a valu un laissez-passer pour la prochaine étape, soit la finale régionale de l’Expo-sciences, qui s’est déroulée du 16 au 19 mars au Centre éducatif L’Abri de Port-Cartier. Cette médaille de bronze venait avec un chèque-cadeau de la Librairie A à Z et un forfait chez Attitude Nordique.

Finale régionale

Cette compétition junior avait pour but d’illustrer les quatre premières positions de tous les élèves de premier secondaire ayant participé à une finale locale. Pour cet événement, Ana-Lucia a fait évoluer sa présentation pour enrichir son projet.

« J’ai continué mes recherches, je me suis fait prêter des fossiles en demandant l’aide d’un ami de ma mère, qui est géologue, et j’ai organisé un jeu-questionnaire pour rendre ça plus dynamique », exprime-t-elle.

La mère de l’élève, Cindy Vallières, raconte avec fierté tout le travail réalisé par sa fille pour la présentation de son kiosque. « Elle a modifié toute sa maquette pour cette finale, elle voulait que ce soit toujours mieux d’étape en étape ».

Grâce à son travail de vulgarisation ayant pour thème « Fossilisés, mais d’actualité » , la jeune scientifique a décroché tous les honneurs. Elle a remporté le grand prix Hydro-Québec, soit une bourse de 750 $ et le prix Jeunes talents d’une valeur de 200 $, en plus de mériter sa place pour la Super Expo-sciences Hydro-Québec.

45e édition

Cette première place a permis à la jeune baie-comoise de participer à la finale québécoise qui effectuait son grand retour en présentiel cette année. Durant trois jours, les 147 scientifiques âgés de 12 à 20 ans se sont rassemblés pour prendre part à une panoplie d’activités qui touchaient à la science.

La jeune fille confie même qu’elle a appris une tonne d’informations en faisant le tour des exposants. « C’est incroyable à quel point la science est partout ! » Le projet d’Ana-Lucia a connu une popularité impressionnante au Centre d’éducation physique et des sports (CEPSUM) de Montréal qui était ouvert à tous.

Grâce à ses talents de vulgarisatrice et d’animatrice, elle s’est adaptée à toutes les générations de visiteurs qui prenaient le temps de découvrir les fossiles. Même l’illusionniste Luc Langevin, passionné de science physique et porte-parole du Réseau Technoscience, a pris le temps de s’arrêter au kiosque d’Ana-Lucia Savard parmi les 103 kiosques.

M. Langevin a beaucoup aimé le projet de la jeune Nord-Côtière. Il a même répondu à son jeu-questionnaire. Les efforts consacrés à son travail ont valu à l’élève de l’école secondaire Serge-Bouchard la médaille de bronze catégorie junior incluant un prix de 300 $ et une bourse de 200 $ remise par l’Ordre des géologues.

L’étudiante pense déjà à un projet pour l’an prochain. « J’ai plein d’idées », lance-t-elle avec beaucoup de motivation. Elle a eu la chance de s’inspirer d’autres exposants sur place et l’idée d’imaginer une conception lui effleure l’esprit.

Une maman fière

La maman Cindy Vallières résume avec émotion le temps investi à ces projets qui a mené sa fille jusqu’à la finale provinciale. Mme Vallières la décrit comme une jeune fille curieuse, avec un vaste champ d’intérêt et qui a soif d’apprendre.

Même si, comme pour tous les cœurs de mère, son entrée au secondaire pouvait être inquiétante, elle souligne la facilité d’adaptation de son enfant et elle confie que « c’est génial de la voir aller. Son père et moi, on est très fier et on la supporte dans toutes ses idées ».

Galerie photo