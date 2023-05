Cérémonie de fin d’études remplie d’émotion au cégep de Baie-Comeau

C’est samedi le 6 mai que le cégep de Baie-Comeau a souligné la fin du parcours scolaire des finissants avec la première édition de sa Cérémonie de fin d’études.

Près de 400 personnes réunies au stade Médard-Soucy ont vu défiler plus de 110 finissants présents qui ont reçu un certificat représentant la fin de leur parcours d’études. Le cégep compte 252 finissants à l’enseignement régulier et à la formation continue.

Manon Couturier, directrice générale de l’institution, a souligné l’importance de ce nouvel événement. « Cette cérémonie de fin d’études se veut la concrétisation d’un rêve qui devient réalité, soit celui de mettre en place un événement haut en couleur qui vient célébrer les réussites de toutes les finissantes et tous les finissants du cégep ».

Des bourses, totalisant 21 000 $, ont également été remises lors de cette cérémonie. Ainsi, deux bourses de 500 $ ont été attribuées dans chaque programme d’études. Cinq bourses de 500 $ ont été décernées aux finissants qui représentent le mieux les valeurs du cégep, soit la collaboration, l’engagement, l’épanouissement, l’intégrité et l’ouverture.

Finalement, la Médaille académique de la Gouverneure générale, accompagnée de la bourse du Mérite scolaire de 1 000 $, a été remise à Marie-Mai Malouin, étudiante en sciences de la nature, qui a maintenu une moyenne générale de 96,55 %.

Cet événement, présenté par la Fondation du cégep de Baie-Comeau, avec la collaboration de Desjardins et Alcoa, a réuni plusieurs partenaires. Isabelle Savard, gestionnaire responsable de la Fondation du cégep, a tenu à souligner l’apport de ces différents partenaires.

« En plus de Desjardins et Alcoa, ce sont plus de 18 entreprises et organismes de la communauté qui ont répondu présents lorsque la Fondation les a interpellés pour contribuer à cette cérémonie, ce qui est exceptionnel ».