Les Petits Drakkar remportent la victoire à Québec

Le Drakkar de la Côte-Nord, édition des joueurs nés en 2012 et 2014, a remporté la Coupe Challenge Québec AAA dans la division 3. On aperçoit ici les champions 2012. Photo courtoisie

La division 3 du Drakkar AAA de la Côte-Nord a remporté deux finales de la Coupe Challenge, disputée dimanche à Québec.

Les équipes regroupent des joueurs provenant de l’ensemble de la Côte-Nord, de Sacré-Cœur à Havre-Saint-Pierre. Ils ont été sélectionnés par l’organisation du Hockey AAA Drakkar Côte-Nord.

Des sourires qui en disent long pour les champions 2014.

Plusieurs équipes sont reparties avec la bannière des champions. La formation constituée de joueurs nés en 2014 s’est imposée 8 à 4 face aux Giants AAA de Sainte-Julie, après ses cinq victoires précédentes. Les joueurs nés en 2012 l’ont emporté 3 à 1 face aux Petits Océanic, après quatre autres victoires. Le Drakkar AAA de la Côte-Nord rentre donc à la maison victorieux de cette Coupe Challenge.

Toujours en division 3, les jeunes nés en 2013 et en 2011 ont aussi fait un beau parcours, en s’arrêtant en demi-finale de la compétition. On peut également souligner la présence des équipes M13 et M11, qui n’étaient pas qualifiées pour les rondes, mais qui ont tout de même apprécié l’expérience.

Finalement, ce sont les joueurs de la division 2 qui vont tenter de remporter la victoire à la fin du mois.