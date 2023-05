Une réussite pour le 42e Tournoi Orange Alouette

Après trois sans rendez-vous, l’organisation du Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles parle de réussite pour sa 42e édition couronnée dimanche. C’est un succès au niveau participatif, tant sur les terrains, le volet social que celui de l’engament des partenaires.

« Pour la participation, l’ambiance et la bonne humeur des gens, tout était super », a livré comme commentaires, le président du Tournoi Orange Alouette, Jeannot Vich.

Après quatre ans d’absence, sa dernière édition remontant à celle de 2019, l’organisation a su relever le défi avec une participation record de 379 équipes pour le volet régulier. « On ne savait pas à quoi s’attendre », a ajouté M. Vich.

Malgré un horaire très chargé avec des plateaux en moins, il y a eu peu de conflits. L’objectif du comité était de se recentrer pour remettre la machine en marche, tout en s’attendant à des imperfections.

« Somme toute, c’est une réussite sur toute la ligne. La réponse des partenaires a été exceptionnelle, même leur présence. Il y a aussi une participation exemplaire aux spectacles », a souligné le président.

Jeannot Vich se dit content d’avoir fait de l’aréna Conrad-Parent son nouveau site principal, particulièrement pour les matchs de la catégorie « A ».

Les prochaines semaines serviront au post-partum.

Le président du Tournoi Orange Alouette indique qu’il travaillera pour avoir plus de plateaux et de nouveaux équipements. Pour certaines catégories, il compte avoir plus de parties le vendredi pour simplifier l’horaire des équipes de l’extérieur.

« Il faut repenser les plateaux, le matériel et le côté logistique », a-t-il dit. Il compte d’ailleurs rencontrer la Ville de Sept-Îles pour voir les options possibles.

La 43e édition se tiendra du 2 au 5 mai 2024.

42e édition – Gagnants/Finalistes

Hommes A

Gagnants : Les 7 Pêchés (Saint-Léon-de-Standon)

Finalistes : Twins Shirts (Sherbrooke)

Femmes A

Gagnantes : Canadian Lumberjacks (Sept-Îles)

Finalistes : Les Froop Loops (Trois-Rivières)

Hommes B

Gagnants : Les Cassés (Trois-Rivières)

Finalistes : les Trifluviens (Trois-Rivières)

Femmes B

Gagnantes : Guess Who Is (Sept-Îles)

Finalistes : Les Spiritueuses (Alma)

Hommes C

Gagnants : Angry Smash (Matane)

Finalistes : HSP (Havre-Saint-Pierre)

Femmes C

Gagnantes : La jeune et les madames (Havre-Saint-Pierre)

Finalistes : Scrapy Queens (Québec)

Hommes D

Gagnants : Les Redskins (Natashquan)

Finalistes : JR HSP (Havre-Saint-Pierre)

Femmes D

Gagnants : Les Quatre-Trois (Sept-Îles)

Finalistes : Les Fofolles (Gaspé)

Hommes E

Gagnants : Smash Burgers (Sept-Îles)

Finalistes : Les Recyclés (Sept-Îles)

Femmes E

Gagnants : Olamenshipu (Sept-Îles)

Finalistes : HornyCorn (Baie-Comeau)

Benjamin féminin

Gagnantes : Fire Team (Havre-Saint-Pierre)

Finalistes : Choupettes (Sept-Îles)