L’Ordre du mérite nord-côtier intronisera huit personnalités et organismes

Les deux organisations seront respectivement honorées pour leur contribution à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille et pour avoir contré à la pauvreté de l’ensemble des démunis de la société.

Au total, huit candidatures ont été retenues par l’Ordre pour leur implication dans les domaines d’engagement bénévole. Parmi celles-ci, on retrouve cinq membres, deux certificats d’honneur et de mérite, ainsi qu’une à titre posthume pour M. Guy Côté. Trois sont de Sept-Îles, deux de Baie-Comeau et trois d’Havre-Saint-Pierre.

Paul-Arthur McKenzie, Colette Pelletier, Bill Noël, Jean-Paul Vigneault et Michel Roy seront reçus comme membres.

La population de la région est invitée à assister à la cérémonie qui aura lieu le 4 juin, 13 h 30, à la salle Jean-Marc-Dion, sous la présidence d’honneur de Lorraine Richard. L’entrée est gratuite.