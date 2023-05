Yves Tremblay expose la nature du Québec vue du haut des airs

Le photographe aérien Yves Tremblay présente l’exposition « Québec spectaculaire, vu du haut des airs » pendant tout l’été dans un parc de la ville de Dorval. Sur le deuxième panneau, on aperçoit la chute Vauréal de l’île d’Anticosti.

Le réputé photographe aérien Yves Tremblay expose quelques-unes de ses magnifiques photographies de paysages pendant tout l’été dans un parc de la ville de Dorval. Et qui dit si l’exposition ne sera pas un jour présentée dans sa ville natale, Baie-Comeau?

« Elle peut être itinérante, cette exposition-là », prévient celui qui se consacre à la photographie aérienne depuis une vingtaine d’années par l’entremise de son entreprise, Photo Hélico.

Le vernissage de Québec spectaculaire, le territoire vu du haut des airs a eu lieu le 4 mai. Organisée avec la collaboration de l’Assemblée des Premières Nations, l’exposition se décline en cinq panneaux doubles qui présentent en grand format 10 des plus belles œuvres d’Yves Tremblay, d’origine innue.

Ces œuvres révèlent les beautés du patrimoine naturel captées dans diverses régions et rattachées au territoire de nombreuses communautés autochtones. On y voit notamment la magnifique chute Vauréal de l’île d’Anticosti, sur le territoire ancestral innu de la communauté d’Ekuanitshit, lit-on dans le descriptif au bas de la photo.

En galerie

Depuis trois ans, Yves Tremblay expose à la Galerie de Bellefeuille à Westmount sur une base permanente. Il y présente des pièces de son incroyable collection de photos et les renouvelle sur une base régulière.

« À chaque année, je propose de nouvelles œuvres. Ça peut être un étang en forme de cœur, un matin de brume, une touffe d’arbres. Moi, j’ai toujours posé ce que je voyais et qui était beau et ça fait de belles grandes photos dans des galeries d’art », fait-il remarquer.

Après avoir principalement photographié des infrastructures publiques de tous genres et des maisons de riches clients pendant des années, l’homme se tourne de plus en plus vers la photo artistique de nature.

« C’est le fun photographier des ponts Champlain, des hôpitaux et des villes, mais depuis deux ans, j’ai beaucoup de demandes du côté artistique, des photos de territoire et de beautés de la nature », conclut celui qui a récolté plusieurs prix internationaux en 20 ans de photographies aériennes.