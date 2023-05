Le RSEQ Côte-Nord compte trois finalistes en vue du Gala provincial

Le directeur général du RSEQ Côte-Nord n’aura pas à mettre sa tête sur la buche. Il a vu juste quand il s’est avancé au Gala Méritas de vendredi dernier comme quoi la région aurait trois ou quatre finalistes pour le rendez-vous provincial du 2 juin à Québec.

Le RSEQ Côte-Nord a vu trois de ses dossiers retenus parmi les trois meilleurs des catégories pour l’ensemble de la quinzaine de regroupement de sport étudiant.

En lice aux grands honneurs pour le Gala provincial, on retrouve, dans les catégories du primaire, Lily-Rose Girard de l’école Mère d’Youville de Port-Cartier pour Élève féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études.

Au niveau du secondaire, il y a Mia Dufour de la Polyvalente des Rivières de Forestville au titre Élève-athlète féminine de niveau secondaire ayant démontré une persévérance académique et sportive ainsi que l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles pour École secondaire ayant le plus contribué au développement des activités physiques et sportives dans son milieu.