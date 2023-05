Lutte : Claude Maloon, le Eddy Creatchman des temps modernes

Dans les années 70 à la télévision, les plus vieux s’en souviendront, la Lutte Grand prix et le coloré promoteur Eddy Creatchman ont soulevé bien des passions. En 2023, un Manicois d’origine, Claude Malouin, Maloon de son nom de gérant de lutteurs, lui succède en quelque sorte.

« Souvent, on m’appelle le Eddy Creatchman des temps modernes », souligne au bout du fil Claude Maloon d’un ton amusé. Et cette réputation, gagnée à coups de sorties extravagantes au micro, est loin d’être surfaite puisqu’il vient de recevoir le prix Eddy-Creatcham, remis à celui qui s’est le plus démarqué au micro au sein de la ligue North Shore Pro Wrestling (NSPW).

« Mon personnage, c’est un pogneux de nerfs », poursuit en riant l’homme de 43 ans, né à Chute-aux-Outardes. Il a ensuite résidé à Ragueneau et à Baie-Comeau avant de quitter la Manicouagan à l’âge de 17 ans pour les études.

Depuis la création du prix Eddy-Creatchman en 2017, c’est la première fois qu’un gérant en est récompensé. »Claude Maloon a vraiment connu une grosse année sur le circuit et ses prouesses au micro ont été reconnues à juste titre. Il a réussi à soulever les passions et à faire réagir la foule avec ses paroles et ce n’est pas pour rien qu’il a été l’un des plus détestés de l’année », a écrit la ligue lors de la remise du prix.

Claude Maloon, de son nom de gérant de lutteurs, est tout un personnage au sein de la ligue North Shore Pro Wrestling. Photo courtoisie

Personnalité de l’année

Maloon a même réussi un doublé au cours de la dernière année en enlevant le titre de Personnalité de l’année de la ligue.

Les quatre années précédentes, il avait oscillé entre la deuxième et la quatrième position pour mériter le prix, mais cette fois-ci, il l’a remporté.

« Il y a eu Eddy Creatchman. Il y a eu Candyman. Il y a eu Joey Soprano. Il y a maintenant Claude Maloon. L’ancien arbitre a trouvé sa vocation en devenant gérant », a souligné la NSPW.

Depuis 2007

Claude Malouin œuvre dans le monde de la lutte à Québec depuis 2007. Après cinq années comme arbitre, il est devenu Claude Maloon, gérant de lutteurs. Il a déjà été le porte-voix de six lutteurs, mais aujourd’hui, il consacre ses énergies uniquement à Matt Falco, l’actuel champion de la NSPW, et à Stephan Sullivan.

« Je suis un peu le gars qui va parler pour eux autres. Souvent, il y a des lutteurs qui ne sont pas très habiles au micro. Dans la lutte, c’est important de parler dans le micro pour montrer l’histoire », indique Maloon, qui se décrit aussi comme un personnage qui distrait le public autour du ring.

Même s’il ne gagne pas sa vie comme gérant de lutteurs, la lutte lui procure tout de même un revenu intéressant. Le graphiste de formation remplit plusieurs mandats pour des lutteurs et diverses fédérations de lutte en réalisant des affiches et des t-shirts, entre autres choses.

Claude Malouin possède aussi depuis 2009 une entreprise spécialisée dans la confection de costumes de lutteur avec sa femme, une couturière. Leur marché est canadien et américain.

Un gros spectacle du lutte professionnelle

(CP) Le 17 juin au stade Canac à Québec, les deux protégés de Claude Maloon (Malouin de son vrai nom) monteront dans le ring pour ce qui sera vraisemblablement le plus gros spectacle de lutte professionnelle de l’année au Québec.

« Mes deux gars ont deux gros combats. Le champion a un combat de cage et mon autre gars a un combat de colliers de chien. Les deux gars (le sien et son adversaire) vont avoir chacun un collier dans le cou et il y a une chaîne entre les deux », raconte Maloon, qui s’attend à une trentaine de lutteurs en action et jusqu’à 1 500 ou 2 000 spectateurs.

Comme ce dernier l’explique, les matchs de cage ou de colliers de chien permettent habituellement à des histoires de rivalité de culminer et se terminer. « C’est vraiment la fin d’une histoire pour vraiment régler nos comptes. Dans l’histoire tout au long de la saison, on s’est couru après, on s’est battu, on s’est joué dans le dos, on l’a attaqué. »

La ligue North Shore Pro Wrestling couvre la région de Québec et tout l’est de la province. Des spectacles de lutte sont notamment prévus à Matane, à Rimouski et en Beauce à l’été.

Claude Maloon, qui revient chaque année dans sa Manicouagan natale, invite des organisations de la région à lever la main pour accueillir également sur la Côte-Nord des spectacles de lutte.