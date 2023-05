Tourisme Côte-Nord et les saveurs de la région

Tourisme Côte-Nord veut séduire les visiteurs par le ventre cet été, avec Le Road Trip Gourmand. Il s’agit d’un circuit touristique, pensé par l’organisme touristique, qui a changé de nom pour sa deuxième édition.

Dans sa mission de mettre en lumière la région sous toutes ses facettes, l’organisation souhaite faire découvrir la multitude de produits gourmands provenant de la terre et de la mer sur la Côte-Nord.

Puisque le road trip est très populaire sur la route 138 entre Tadoussac et Natashquan, quoi de mieux que de s’arrêter pour faire plein de découvertes gourmandes ?

Ce sont environ 15 entreprises, comme des restaurants, des fermes, des cafés, des cantines, en plus de boutiques et marchés publics qui se trouvent dans ce catalogue. Notons qu’il existe plus d’une centaine d’entreprises locales gourmandes.

Logeant sur le territoire de la Côte-Nord, les visiteurs pourront aussi s’arrêter dans les nombreuses chocolateries, boulangeries, confiseries, mielleries, microbrasseries et distilleries, fumoirs, pêcheries et encore plus.

Tourisme Côte-Nord espère, par la même occasion, faire la promotion de l’achat local, favorisant les artisans, producteurs, commerçants ainsi que les chefs authentiques et passionnés. Pour les curieux, le circuit Le Road Trip Gourmand est bien identifié sur le site Internet de Tourisme Côte-Nord.