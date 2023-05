Replonger dans la musique des années 60-70 avec l’Orchestre à cordes

L’orchestre à cordes de Baie-Comeau invite la population à plonger dans ses souvenirs avec la musique des années 1960 et 1970.

Le 27 mai, l’orchestre se produira sur la scène du Centre des arts de Baie-Comeau pour son concert annuel. Le thème cette année est Révolution 60-70 et, pour l’occasion, les musiciens transporteront le public dans un surprenant voyage dans le temps, en passant par Simon and Garfunkel, Led Zeppelin, Bob Marley et encore plus.

Le directeur artistique et chef d’orchestre, Jacques Simard, est emballé par l’éventail de pièces que ces deux décennies offrent au niveau musical.

« C’est un concert accessible à tous, ce n’est pas de la musique nichée. On présente une musique qui rappelle des souvenirs et souvent rattachée à des émotions », lance-t-il.

Le directeur musical, qui en est à sa 7e année, met l’emphase sur l’importance de toucher à tous les styles de musique, ce qui permet de rejoindre le plus de gens possible. « Il faut aussi rappeler qu’on interprète les pièces uniquement avec des instruments à cordes », explique M Simard.

Les musiciens reviendront pour le rappel à la fin de la soirée, comme à l’habitude, pour annoncer le thème de la prochaine saison.

Rappelons que l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau a auparavant livré en concert des musiques de film, de jeux vidéo, un spectacle dédié à la décennie 1980 et même créé un concept amenant le public dans la transition entre la musique classique et le rock moderne. Le concert Révolution 60-70 sera également présenté cet été chez Attitude Nordique dans le cadre d’une activité spéciale.