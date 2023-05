Une murale lumineuse créée par des personnes atteintes du TDAH

Elizabeth Blackburn, coordonnatrice de Panda Manicouagan, et Emilie Bellemare, intervenante. Photo : Facebook

Panda Manicouagan invite la population au dévoilement d’une murale lumineuse, intitulée Un Parcours à mon image, créée par cinq femmes atteintes du trouble de déficit de l’attention, soutenues par l’association.

Il s’agit d’une œuvre photographique réalisée par des participantes de 16 ans et plus, accompagnées par Geneviève Rioux Savard, une photographe portraitiste. Selon la professionnelle, ce projet représente une occasion de révéler le potentiel artistique et manuel des personnes atteintes du TDAH.

L’ensemble du processus créatif les a aussi poussées à cultiver leur organisation et leur persévérance. Le développement de ces compétences leur permet de prendre confiance en elles et d’être pleinement conscientes de leurs capacités.

« Le projet fera l’objet de vidéo sensibilisant les jeunes au défi de vivre avec une neurodiversité et démontre que malgré les embûches l’avenir leur appartient », déclare l’association.

Vernissage

Le vernissage se tiendra le 25 mai de 17 h 30 à 19 h au Centre des arts de Baie-Comeau. L’événement est gratuit et accessible à tous.

Rappelons que Panda Manicouagan est une association qui accompagne les personnes touchées par des troubles du déficit de l’attention dans les MRC de Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.

Cette initiative créative a pu voir le jour grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Manicouagan, dans le cadre de l’Entente de développement culturel.