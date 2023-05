Le badminton fait son grand retour à Baie-Comeau

Le club Smash souhaite redorer le blason du badminton à Baie-Comeau. Les adeptes de ce sport sont en constante diminution depuis les dernières années, la pandémie n’ayant pas aidé à son développement. Mais, un nouveau conseil d’administration entre en jeu avec plus de motivation que jamais.

« Le nouveau conseil d’administration a été élu en novembre. On travaille fort pour augmenter le nombre de joueurs et faire revivre le badminton qui était un sport très populaire auparavant », confirme Julie Pigeon, trésorière du Club Smash et entraîneuse.

Un tournoi de fin de saison a été organisé le 13 mai à l’école secondaire Serge-Bouchard. Une quarantaine de badistes de partout sur la Côte-Nord y ont participé, dont 10 jeunes de moins de 17 ans.

« Ça faisait environ 15 ans qu’il n’y avait pas eu de tournoi civil à Baie-Comeau », soutient Mme Pigeon, qui était membre du comité organisateur avec neuf autres bénévoles.

Cette saison, deux compétitions avaient lieu à Forestville, une autre aux Bergeronnes et la dernière est prévue les 28 et 29 mai à l’école secondaire Manikanetish de Sept-Îles.

« Avec la COVID, les rencontres régionales avaient été mises sur pause. C’était le fun de pouvoir jouer contre d’autres personnes de la Côte-Nord », affirme l’adepte de badminton originaire de Forestville.

Le club baie-comois mise sur la relève pour assure l’avenir du sport sur le territoire. Un représentant des jeunes a été ajouté au conseil d’administration et un projet d’entente entre la polyvalente des Baies et l’école secondaire Serge-Bouchard est en développement pour le badminton parascolaire.

« Nous voudrions offrir un entraînement combiné des deux établissements via le Club Smash pour permettre aux jeunes des deux polyvalentes de s’exercer ensemble afin d’augmenter leur exposition à différents calibres de jeu tout en conservant leur sentiment d’appartenance à leur école respective », dévoile Julie Pigeon, ajoutant que le manque d’entraîneurs est aussi une problématique.

Actuellement, on retrouve trois entraîneurs de badminton dans les deux écoles et 25 inscriptions ont été reçues pour jouer au badminton sur l’heure du midi. « On veut faire une belle place aux jeunes dans le club », souligne la bénévole.

Des plages horaires d’entraînement sont d’ailleurs réservées aux familles, soit un total de 10 heures par semaine.

« Les parents peuvent venir avec leurs enfants ou encore les laisser jouer seuls s’ils croient qu’ils sont assez âgés », précise l’entraîneuse.

La saison du Club Smash est maintenant terminée, mais les inscriptions reprendront à l’automne prochain.

Un tournoi apprécié

Le tournoi amical du 13 mai a été fort apprécié tant par les organisateurs locaux que par les badistes participants. Trois classes étaient offertes, soit A, B et C (pour les jeunes).

Dans la classe A, chez les hommes, Michael Rail de Sept-Îles a fait équipe avec Alex Deschênes de Sacré-Cœur pour mettre la main sur la médaille d’or.

« C’était cool. Les gens étaient sympathiques, drôles et gentils. Le gymnase était beau et il y avait une belle ambiance chez notre commandite, la Boulathèque », témoigne Alex.

De son côté, Michaël renchérit en mentionnant que « c’était vraiment le fun comme tournoi. Le monde était jasant et sympathique ».

Dans la classe double féminin B, Julie Pigeon et Sandrine Fillion ont remporté l’or, Catherine Langelier et Clodel Paquin-Jean l’argent et le bronze est allé à Laurence Leblanc et Emilie Tremblay.

Finalement, dans le double masculin C, les gagnants sont Félix Thériault et Michael Dompierre. Raphaël Bouchard et Erik Bouchard ont enfilé la médaille d’argent à leur cou tandis que Maurice Noël et Arthur Landry ont fait de même avec le bronze.

Une cinquantaine de prix de présence ont été remis aux participants grâce aux précieux commanditaires du tournoi, dont Julie Pigeon remercie la générosité.

Le 17 mai, l’Association régionale de badminton Côte-Nord a convenu d’un circuit de quatre rencontres civiles pour la saison 2023-2024. « Baie-Comeau sera l’une des quatre villes hôtes », se réjouit la trésorière du club Smash, qui a été fondé dans les années 1970.

