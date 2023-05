Justine et Oliviane enfilent les buts et les passes à Boucherville

Les hockeyeuses Justine Paquet et Oliviane Dubé, de Baie-Comeau, ont fait très belle figure à leurs deux premiers matchs disputés au tournoi atomes AAA féminin, qui se tient cette fin de semaine à Boucherville.

À leur match d’ouverture vendredi midi face à une équipe de la Colombie-Britannique, les deux joueuses de 11 ans ont enfilé les trois buts de leur équipe, Sélection des recrues, dans une victoire de 3 à 0. Justine a marqué deux fois et Oliviane une fois, en plus d’inscrire une passe à sa fiche.

Le match de vendredi soir a été plus difficile et la Sélection des recrues l’a perdu par la marque de 5 à 4 face à une autre équipe, du Québec cette fois-ci. Il n’en reste pas moins que Justine a enfilé un but et une passe tandis que sa comparse a été créditée d’une passe. « C’est une partie très serrée où un but dans les dernières minutes a fait la différence », a confié Guy Ouellet, le grand-papa de Justine.

Les deux membres des Vikings M11 de Baie-Comeau sauteront à nouveau sur la glace samedi pour deux matchs. Il est d’ores et déjà assuré qu’elles joueront aussi dimanche.

Le Manic dressera le bilan complet du tournoi en début de semaine prochaine.