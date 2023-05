Une saison de golf prometteuse à Baie-Comeau

Nouveau service de restauration, une croissance administrative des membres, un nouveau professionnel et une clinique de golf spécialement conçu pour la relève, le moins que l’on puisse dire, c’est que tout est en place pour bien accueillir les golfeurs pour la saison estivale au Club de golf de Baie-Comeau.

Guillaume Brie, président du conseil d’administration depuis deux ans, se sent emballé par la nouvelle saison qui s’est inaugurée avec un brunch d’ouverture le 13 mai. Depuis cette date, tous les amateurs de golf peuvent réserver un départ.

La popularité du sport est en constante évolution depuis la pandémie et le club de golf de Baie-Comeau a choisi de miser sur la relève cette année. Une clinique sportive entraînée par le nouveau professionnel de golf, Michaël Leduc, sera mise en place sur une période de quatre à huit semaines. Les jeunes de 6 à 12 ans sont invités à travailler les bases et à maîtriser leur jeu avec l’enseignement de M. Leduc.

D’ailleurs, le conseil d’administration du club a ajouté des jalons de départ supplémentaires, spécialement pour les golfeurs de la relève. À titre d’exemple, un par cinq sera au maximum 200 verges pour les jeunes athlètes comparativement à 500, ce qui était le cas avant la nouvelle configuration.

En plus d’être plus facilitant pour les nouveaux initiés, M. Brie souhaite amener une dynamique familiale au club. « On veut aller chercher la clientèle junior pour que le sport soit accessible pour toute la famille », confirme-t-il. La popularité se fait déjà ressentir puisqu’à l’heure actuelle, plusieurs départs sont réservés pour les mois de juillet et août.

Du golf à l’année

Le simulateur de golf intérieur a été accessible pour la première fois cet hiver. Même si tout est en place depuis deux ans, la pandémie a malheureusement ralenti le projet. L’année 2023 sera la première année que le club pourra être ouvert sans arrêt saisonnier et que les amateurs pourront s’entraîner sur quatre saisons.

En plus d’avoir l’occasion de jouer annuellement, le restaurant Chef Meechaud est en opération depuis le 15 mai au grand public qui désire dîner ou souper. Des déjeuners style brunch sont aussi disponibles la fin de semaine. L’endroit est également ouvert annuellement et le service se fait à l’intérieur tout comme à l’extérieur sur la terrasse.

Enfin, un projet de sentier pour motoneigistes fait partie des discussions à la table du conseil. Le club de golf pourrait donc devenir un arrêt gastronomique pendant la saison hivernale.

30e anniversaire

En 2024, le Club de golf de Baie-Comeau soulignera ses 30 ans d’existence. Pour l’occasion, l’émission Golf Mag diffusée sur les ondes de TVA Sports viendra réaliser un tournage pour promouvoir l’infrastructure sportive baie-comoise.

Un pro investi

Michaël Leduc est débarqué à Baie-Comeau pour travailler à titre de technicien ambulancier paramédic il y a trois ans. Depuis l’automne 2022, il a pris la décision de consacrer tout son temps au club de golf lors de la saison estivale et à temps partiel pour la période hivernale. Le passionné de golf joue depuis presque 20 ans et il a réalisé son golf junior du côté de Valleyfield.

M. Leduc souligne que le Club de golf de Baie-Comeau n’a rien à envier aux grands centres. Selon lui, le seul désavantage est la météo, ce qui force un arrêt hâtif de la saison extérieure comparativement aux clubs dans le sud de la province.

Son rôle sera de donner des leçons de golf aux personnes intéressées de tout âge. En plus des cliniques juniors, des cliniques de groupe adultes seront offertes. Le golfeur professionnel de 27 ans conseillera aussi les amateurs à la boutique sur place.