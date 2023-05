Oliviane Dubé et Justine Paquet ont de quoi être fières de leurs performances au tournoi atomes AAA de Boucherville. À elles seules, elles ont marqué plus de la moitié des buts de leur équipe. Photo courtoisie

Justine et Oliviane complètent le tournoi de Boucherville avec sept buts et six passes

Il n’y a pas à dire, Justine Paquet et Oliviane Dubé ont démontré que leur talent n’était pas surfait lors du tournoi de hockey féminin atomes AAA, disputé du 19 au 21 mai à Boucherville. À elles seules, les coéquipières ont marqué plus de la moitié des buts inscrits par leur équipe, la Sélection des recrues.

Justine a terminé le tournoi avec une fiche personnelle de quatre buts et trois passes, tandis qu’Oliviane était créditée de trois buts et trois passes.

Véritables piliers de la Sélection des recrues, les deux hockeyeuses et amies ont excellé autant à l’offensive qu’à la défensive. « Elles ont brillé autant par leurs talents individuels que collectifs. Leur chimie sur la glace était très présente. Nous pouvons être fier du parcours de nos deux jeunes », a résumé Guy Ouellet, le grand-papa de Justine.

Vaincue en demi-finale

La Sélection des recrues a accédé à la demi-finale du tournoi, mais l’a perdue par la marque de 4 à 3 contre une équipe de Montréral, dimanche matin.

Le partie a été extrêmement serrée et le but gagnant a été compté à 45 secondes de la fin, un scénario qui n’est pas sans rappeler celui du deuxième match du tournoi, vendredi soir. La formation de Justine et Oliviane s’était alors inclinée après un but décisif marqué dans les dernières minutes de l’affrontement.

Rappelons que vendredi, la Sélection des recrues a remporté son match d’ouverture par la marque de 3 à 0 contre une équipe de la Colombie-Britannique. Les trois buts avaient été l’oeuvre des deux Baie-Comoises, deux pour Justine et un pour Oliviane, qui avait de plus inscrit une passe.

Samedi, la première confrontation de la journée, face à une équipe de Yellowstone aux États-Unis, s’est terminée par le compte final de 0 à 0. La Sélection des recrues a remporté son deuxième match du jour par le compte de 3 à 2, ce qui lui a permis d’accéder à la demi-finale.

