70 petits entrepreneurs vous attendent à Baie-Comeau ce samedi

La grande journée des petits entrepreneurs permettra aux jeunes de montrer leur savoir-faire et aux visiteurs de faire des trouvailles, en avant-midi sur le terrain du Château Baie-Comeau. Photo : Archives

La grande journée des petits entrepreneurs tient sa 10e édition ce samedi 3 juin et atteint un nombre record d’inscriptions. À Baie-Comeau, 70 petits entrepreneurs s’installeront au Château Baie-Comeau, sur le boulevard Joliet, de 9 h à 12 h.

La grande journée des petits entrepreneurs est l’occasion parfaite pour les jeunes âgés entre 5 et 17 ans pour développer leur créativité, leur persévérance, leur débrouillardise et leur confiance. Elle permet aussi d’inculquer l’importance du travail bien fait et la valeur de l’argent.

Les participants sont invités à créer un projet à leur image tout en faisant l’acquisition d’un éventail de connaissances en lien avec l’entrepreneuriat.

Au coût de 10 $, les jeunes peuvent encore s’inscrire sur le site de LGJPE et mettre sur pied leur petite entreprise. De la limonade aux biscuits truffés de chocolat, toutes les idées sont bonnes.

Pour faciliter la visite des clients, l’application mobile des Petits Entrepreneurs permet d’accéder rapidement aux petites entreprises à proximité.

« Mes trois meilleures amies et moi avions toujours mille et un projets. Nous vendions nos créations en faisant du porte-à-porte dans notre quartier. S’investir autant dans un projet, ça procure énormément de fierté et un sentiment d’accomplissement. En fait, ça démontre que l’on peut apprendre dans le plaisir », souligne la comédienne Ludivine Reding, ambassadrice de La grande journée des petits entrepreneurs.