Fermeture du pont Touzel : la députée fait le point

Les équipes du ministère des Transports et de la Sécurité civile sont actuellement en rencontre concernant la fermeture du pont Touzel à Rivière-au-Tonnerre.

C’est ce qu’a confirmé la députée de Duplessis et ministre du Travail, Kateri Champagne Jourdain, lors d’un scrum à l’Assemblée nationale.

« Je suis en contact avec ma collègue du ministère [ Geneviève Guilbault]. On veut s’assurer d’avoir des solutions qui vont permettre de résorber cette situation le plus rapidement possible », a déclaré la députée.

« Je viens de la Côte-Nord et on connaît l’importance de cette route alors on veut que ça dure le moins longtemps possible »,a-t-elle ajouté

Il était encore trop tôt pour parler de délais.

La fermeture du pont Touzel isole la Minganie du reste du Québec. La route 138 est le seul lien routier pour se rendre ou quitter la Minganie.

Le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault, affirme avoir été rassuré par les premières informations provenant du gouvernement concernant la suite des choses.

« On nous a dit que s’il y a un problème, ils vont trouver le moyen de nous desservir et que tous devraient être conformes aux besoins des gens de la Minganie », affirme M. Barriault.

La députée ministre Kateri Champagne Jourdain a déclaré qu’elle s’entretiendra avec les élus locaux en fin d’après-midi.