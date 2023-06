Coupe du Québec : l’équipe Mon Vélo amorce sa saison

La saison de l’équipe Mon Vélo commence en force sur le circuit de la Coupe du Québec de vélo de montagne avec la participation de 14 coureurs à Charlesbourg les 27 et 28 mai, où étaient disputées les deux premières tranches de 2023.

Chez les plus jeunes, Vincent Lévesque s’est imposé dans le U11 avec une 4e place samedi et une 7e le lendemain. Pour sa part, Christophe Bélanger a terminé aux 9e et 11e rang.

Marianne Beaulieu a démontré de la constance en enfilant deux 6e places, donc au pied du podium puisque le top 5 constitue le podium pour les épreuves cyclistes, précise le porte-parole de l’équipe, Dominic Martin, dans un communiqué.

En catégorie U13, un seul coureur porte les couleurs de l’équipe cette saison. Il s’agit de Hubert Larouche, qui a poursuivi son apprentissage à Charlesbourg en obtenant des 44e et 42e places. Avant ce rendez-vous, il comptait deux courses sur le circuit de la Coupe du Québec.

Enfin, à sa première saison chez les U15, Vincent Beaulieu a montré ce dont il était capable parmi les coureurs plus âgés en terminant 16e samedi et 15e dimanche. Plus de 50 coureurs s’alignent dans cette catégorie, dont Alex Gagnon, qui a vécu ses premières courses sur le circuit de la Coupe du Québec en inscrivant une 53e et une 54e places.

Quant à Anaïs Bélanger, elle « a courtisé le top 10 » avec ses 13e et 14e places. Non loin derrière, Éliana Bellavance a terminé 19e et 18e.

Dans le U17

Les coureurs plus âgés n’ont pas eu à rougir de leurs performances, à commencer par Élisabeth Martin, à sa première saison chez les U17. Elle a raflé deux fois le 5e rang, et ce, devant quatre représentantes plus âgées du club hôte et comptant parmi les favorites sur le circuit canadien.

Dans cette même catégorie, mais pour une deuxième saison, Thomas Martin en a été quitte pour une 23e place samedi et une 18e dimanche.

Les deux frangins du U17 s’alignent chez les experts cette saison, plutôt que d’intégrer la catégorie sport (15-18). Ce choix, ils l’ont fait pour se mesurer aux « meilleurs athlètes de la province sur des circuits plus techniques et des épreuves de plus longue durée », explique le porte-parole de l’équipe, qui se trouve à être le papa des deux athlètes.

Chez les adultes

Quelques entraîneurs de l’équipe Mon Vélo ont également pris les sentiers d’assaut à Charlesbourg.

Chez les maîtres sport 35-44 ans, David Bellavance a terminé deux fois 11e, alors que Ian Beaulieu, inscrit chez les maîtres sport 45+, a obtenu une 18e place samedi et amélioré son rang avec une 13e place dimanche. Guillaume Lévesque a très bien fait avec un 5e rang samedi et un 7e dimanche.

Les prochaines tranches de la Coupe du Québec de vélo de montagne seront disputées à Sherbrooke les 8 et 9 juillet.

Il y a aussi les Jeux du Québec de Rimouski qui s’en viennent. Aussi les coureurs des catégories U15 et U17 tenteront d’obtenir leur laissez-passer lors de la finale régionale qui aura lieu le 11 juin dans les sentiers du cégep de Baie-Comeau.

Fait à noter, cette course sera la première épreuve de la saison sur le circuit régional.