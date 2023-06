La foudre allume 6 feux de forêt à Baie-Comeau

L’orage et la foudre du 1er juin ont causé bien dégâts en forêt dans la Manicouagan. Selon la carte de la SOPFEU, cinq feux de forêt sont en activité en raison de la foudre et la cause n’est pas encore déterminée pour un autre incendie.

Les six brasiers sont hors contrôle au moment d’écrire ces lignes. Le plus important touche une superficie de 217,1 hectares. Il est situé près du lac Dentelle.

Les autres incendies sont de plus petite superficie, mais certains atteignent tout de même 100 hectares.

Rappelons que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a décidé d’interdire l’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et de fermer des chemins pour des considérations d’intérêt public dans sept secteurs de la province, et ce, à compter de maintenant.

La route 389, au km 92, fait partie des chemins fermés.

À lire aussi :