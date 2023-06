Fleuve Espace Danse à Baie-Comeau

La compagnie Fleuve Espace Danse débarque semaine à Baie-Comeau pour une résidence de création qui mènera à un spectacle le dimanche 11 juin à 20h, au Parc des Pionniers.

Le Centre des arts de Baie-Comeau est heureux d’accueillir l’équipe de Fleuve Espace Danse du 5 au 11 juin.

Il s’agit d’une résidence de création orchestrée par la Corporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau.

Fleuve Espace Danse est une compagnie de danse basée dans la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, qui se démarque par ses œuvres in situ et de vidéochorégraphies.

Pour la chorégraphe, Chantal Caron, l’inspiration première pour elle, c’est la nature.

Elle crée donc ses œuvres à même les lieux qui l’inspirent et c’est dans ces endroits parfois inusités que le public se rend à la découverte de celles-ci.

Baie-Comeau comme terrain de jeu

Dans le cadre de la résidence à Baie-Comeau, la troupe travaillera sur la création de leur tout nouveau spectacle, Êtres de bois.

Dans ce spectacle rendant hommage à la force, à la puissance et à la beauté du caribou, cette espèce menacée de disparaitre, les interprètes représentent une meute qui s’apprivoise, se déplace et lutte ensemble pour la survie de leur espèce.

Quelques activités

Lors de leur semaine à Baie-Comeau, quelques activités ainsi que la représentation du spectacle au Parc des Pionniers auront lieu.

Tout d’abord, il y aura projection de deux œuvres vidéochorégraphiques, de Chantal Caron, sur grand écran à la salle Théâtre du Centre des arts le jeudi 8 juin à 19h30.

Cette activité, offerte gratuitement, sera suivie d’une discussion en bord de scène avec Chantal Caron.

Par la suite, le public sera invité à un atelier de salutation au soleil également animé par la chorégraphe et ce, tout juste avant la représentation du spectacle le 11 juin.

En effet, la population sera conviée dès 19h aux abords du fleuve, au Parc des Pionniers, pour participer à cette activité qui sera également offerte gratuitement.

Finalement, la représentation du spectacle Êtres de bois aura lieu à 20h.

Les personnes qui désirent assister à la représentation sont priées d’apporter leurs propres chaises et couvertures.

Financement

Pour recevoir ce projet de résidence dans la région, le montant total est estimé à 22 203 $.

C’est la corporation qui s’occupe de tous les frais liés à la tenue de ces événements.

Une aide financière de 15 000 $ pour la mise en œuvre de cette visite provient du Conseil des arts et des lettres du Québec, en partenariat avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les MRC de la Côte-Nord et Culture Côte-Nord.