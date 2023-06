La relève s’éclate au Festival de la chanson de Tadoussac

La soirée du vendredi a été particulièrement enlevante pour les artistes de la relève durant la 39e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. BAIE, Kanen, Lou-Adriane Cassidy, Katia Rock, Peanut Butter Sunday et zouz ont fait souffler un vent de fraîcheur sur le village.

Un début de coucher de soleil vibrant attendait les festivaliers réunis à la plage de la baie de Tadoussac pour le groupe BAIE.

BAIE, c’est le supergroup acadien composé des frères Matt et Marc-André Boudreau, deux anciens des Chemins d’écriture du Festival. Chloé Breault était à la basse et au micro, et le groupe était accompagné pour l’occasion de Mico Roy des Hôtesse d’Hilaire à la guitare et de Katrine Noël des Hay Babies au chant.

BAIE : esthétique disco et virtuosité.

Le groupe présentait son album Grand Bleu sorti en 2022, avec ses titres pop puissants, parfois disco parfois progressif, toujours dansant.

Dans son fort accent acadien, la chanteuse Chloé Breault s’est adressé au public en liesse : « C’est ma première fois icitte, et je ne l’oublierai pas », s’est-elle exclamé.

Photo : Jay Kearney.

Au même moment la chanteuse Kanen de Uashat mak Mani-Utenam, rélévation de l’année Radio-Canada 2022-2023, présentait les pièces de son nouvel album Mitshuap sorti en avril.

Quittant les touches folk qui caractérisaient son premier single, ce sont des pièces davantage indie-rock qui attendaient les oreilles des spectateurs en début de soirée.

Lou-Adriane Cassidy a offert un spectacle électrisant aux Jardins Hydro-Québec le soir du vendredi.

Lou-Adriane Cassidy n’a pas laissé à son public le temps de souffler : entre sonorités puissantes inspirées du grunge et interludes douces davantage pop, la jeune chanteuse a enchaîné ses succès avec brio.

Après un passage remarqué à l’émission La Voix, la chanteuse de Québec est une habituée des festivals comme Granby, les Francouvertes, Petite Vallée.. et Tadoussac.

Lou-Adriane Cassidy a interprété des titres de son premier album C’est la fin du monde à tous les jours et de son dernier Lou Adriane Cassidy vous dit : Bonsoir, en plus de ses singles comme La pluie ne tombe jamais sur toi.

Photo : Cloé Gagné.

Baie-Sainte-Marie, Nouvelle-Écosse a une sonorité familière.. c’est là d’où provient le P’tit Belliveau, et le groupe invité au Pub de la Micro Peanut Butter Sunday.

Avec l’énergie sonique inspirée des styles hardcore, punk et emo, Peanut Butter Sunday surprend avec des embardées pop et ses textes autant drôles que désinvoltes.

La salle du Pub de la micro a bien accueilli le groupe, qui revient d’un passage remarqué aux Francofolies de Montréal mais aussi de spectacles plus intimes en Gaspésie et au Saguenay.

La 39e édition du Festival de la Chanson a offert de bonnes places à la relève, qui arrive à se produire dans n’importe quel style et dans n’importe quel décor tout en partageant son feu sacré avec le public, qui ne cesse d’en redemander.

Le même commentaire de la part du public ne cesse de s’entrecouper avant ou après n’importe quel spectacle : « Je ne les connaissais pas, c’est trop bon! ».