Le comité ZIP s’attaque à la renouée du Japon

es travaux de fauchage, d’arrachage et de plantation ont été réalisés récemment à l’entrée est du sentier des Embruns afin de contrôler la renouée du Japon, une plante envahissante et nuisible.

La renouée du Japon est une très belle plante, mais elle a le défaut d’être aussi très envahissante et nuisible. Aussi, pour prévenir des torts aux espèces voisines et aux écosystèmes, il faut la contrôler. Le comité ZIP de la rive nord de l’estuaire y voit ces semaines-ci sur un belvédère à l’entrée est du sentier des Embruns à Baie-Comeau.

Les travaux ont commencé l’an dernier, précise Véronique Desrochers, coordonnatrice de projets au comité. Des clôtures et des panneaux d’information ont été installés à l’entrée du sentier, au bas de l’avenue Donald-Smith pour prévenir les passants des particularités envahissantes de la plante et éviter qu’ils ne la coupent pour la ramener sur leur parterre.

L’an passé, les colonies de renouée du Japon de l’entrée est du sentier des Embruns ont été clôturées et des panneaux d’information installés.

Dans les premiers jours de juin, une deuxième étape a été entreprise pour le contrôle de la renouée du Japon sur le plateau du belvédère. Il n’est pas question d’éradication puisque le comité ZIP a choisi de ne pas intervenir dans la portion du talus, où la plante est également présente, pour éviter un éventuel décrochage, explique Mme Desrochers.

Ainsi, une opération d’arrachage des talles de renouée a été réalisée. Ensuite, une géomembrane très résistante a été installée sur le terrain et de minuscules trous faits pour y planter ensuite de nouvelles espèces.

On aperçoit des employés du comité ZIP de la rive nord de l’Estuaire en plein travail de plantation.

« Dans le courant de l’été, on va repasser pour aller voir », poursuit la coordonnatrice, qui espère que les racines de la renouée n’auront pas repris le dessus. « On aimerait ça les éradiquer, mais c’est tellement difficile, on parle de contrôle. »

Plage Champlain

Des interventions pour le contrôle de la renouée du Japon ont été réalisées d’un côté de l’accès à la plage Champlain, celui où coule un ruisseau, en 2022. Aucune intervention n’a pu être faite sur la plus grosse colonie, située de l’autre côté, faute de financement. C’est que des travaux sur plusieurs années étaient nécessaires.

« C’est des plantes robustes, faites pour compétitionner », mentionne Véronique Desrochers, qui doute cependant que l’importante colonie de renouée à gauche du sentier d’accès à la plage puisse nuire aux travaux de contrôle de l’an passé. « Il y a un chemin de gravier. Ça m’étonnerait que ça aille de l’autre côté. »

Il n’y a pas que la renouée du Japon qui préoccupe le comité ZIP. D’autres espèces envahissantes sont aussi sur son radar, comme la berce du Caucase, le roseau commun et l’herbe à poux.