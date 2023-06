Le Front commun s’invite à la séance du conseil municipal à Baie-Comeau

Une soixantaine de travailleurs du secteur public, membres du Front commun syndical, ont réclamé l’appui des élus de la ville de Baie-Comeau lors de la séance du conseil municipal du lundi 19 juin.

Provenant des réseaux de la santé, de l’éducation et de la fonction publique, les gens se sont rassemblés dans la salle du conseil alors que commençait la période de questions. Quoique leur présence ait été très remarquée, leur démarche s’est faite dans le plus grand respect et le maire Michel Desbiens, ancien président syndical à l’aluminerie Alcoa, a tenu à les en remercier.

Le rassemblement s’est fait dans le plus grand respect, ce qu’a souligné d’ailleurs le maire Michel Desbiens.

Le Front commun syndical a sensibilisé les élus aux enjeux de la négociation en cours. Baie-Comeau était la cinquième ville de la Côte-Nord où pareille activité se tenait en pleine séance du conseil municipal.

Vice-présidente et présidente par intérim du Syndicat de l’enseignement de la Haute-Côte-Nord, Cindy Lebrun a été la première à prendre la parole. Elle a notamment fait remarquer que les revendications concernant la hausse de leur salaire aura un lien direct avec la vitalité de l’économie de la Ville, en ce sens que ce sont les commerces et autres entreprises d’ici qui en bénéficieront.

On aperçoit Maude Fréchette, de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, et Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord-CSN, dans l’attente de se présenter au micro pendant la période de questions dédiée au public.

La représentante nationale pour la Côte-Nord de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, Maude Fréchette, a enchaîné en précisant que le Front commun réclamait un traitement particulier pour la Côte-Nord en raison de sa dévitalisation. » Les soins et les services ne sont pas donnés à la même quantité, à la même qualité que l’entièreté du Québec. C’est important que vous le sachiez, votre population est maltraitée par rapport au reste du Québec. »

Le président du Conseil central Côte-Nord – CSN, Guillaume Tremblay, a remis au maire Michel Desbiens un chandail aux couleurs du Front commun syndical avec l’inscription de son nom de famille au dos.

Dernier à s’adresser aux élus, le président du Conseil central Côte-Nord-CSN, Guillaume Tremblay en a profité pour offrir au maire Michel Desbiens le chandail représentatif du Front commun, mais avec comme spécificité son nom de famille inscrit au dos.