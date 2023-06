Semences recherchées à Baie-Comeau

Préparez vos semences, car la bibliothèque Alice-Lane relance un projet de Biblio-semences qui sera lancé à à l’automne 2023 et pour lequel la porte est déjà ouverte pour les dons.

Rappelons que la Maison des familles de Baie-Comeau a instauré auparavant une biblio-semences, située au frigo communautaire dans le secteur Mingan.

« Les semences trouvaient preneurs, mais peu de gens revenaient alimenter la Biblio-semences en fin d’année. Afin de donner un second souffle à l’initiative, la directrice de la bibliothèque Alice-Lane, Mme Ziba Mirzapour, a proposé d’héberger la Biblio-semences », explique Julie Malouin, écoconseillère municipale au service de l’urbanisme et au service à la clientèle de la Ville de Baie-Comeau.

Comprendre le concept

La Biblio-Semences est tout simplement basé sur un concept d’échange. Il s’agit d’un lieu où les citoyens peuvent échanger des excédents de semences.

« On choisit dans la Biblio-semences des graines de légumes, fruits, de fines herbes ou fleurs à semer. On les cultive à la maison ou au jardin communautaire. Puis, si possible, on rapporte à la bibliothèque une partie des graines récoltées à l’automne, pour passer au suivant », précise Mme Malouin.

Notons qu’au Québec, il existe déjà plusieurs Biblio-semences, souvent appelées Grainothèque ou encore bibliothèque de semences.

Concrètement, la Ville de Baie-Comeau et la Maison des familles de Baie-Comeau espèrent favoriser la sécurité et l’autonomie alimentaire.

« Nous croyons qu’en mettant en place cette Biblio-Semences, nous encouragerons les citoyens à s’initier au jardinage, favoriserons le partage et la vie communautaire et contribuerons à développer l’agriculture urbaine », indique Mme Malouin.

Cette dernière souligne, entre autres, que cette initiative a été soulevée par des citoyens de Transition Manicouagan.

Contribution

Les citoyens sont donc invités, dès maintenant, à déposer des semences à la Bibliothèque Alice-Lane.

L’idéal est de faire un don des semences dans le sachet d’origine, en raison des informations de plantation. Si ce n’est pas le cas, il suffit d’y inscrire les informations de base, soit l’espèce, la variété, la couleur des fruits ou légumes, la date de semis recommandée, le temps de germination et le nombre de jours pour la récolte.

Programmation

« Les partenaires de la Biblio-semences souhaitent également mettre en place une petite programmation d’événements en lien avec le maraîchage à la suite du lancement de la Biblio-semences », souligne Julie Malouin.

Que ce soient des formations ou des événements d’échange de semis ou de vivaces, des activités pourraient voir le jour selon l’intérêt la population.