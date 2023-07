Bilan de mi-saison agricole: la Côte-Nord s’en tire bien malgré un printemps sec

La Financière agricole a publié son bilan de mi-saison pour les régions productrices du Québec. Ce résumé décrit « les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites et fait le point sur la survie à l’hiver des plantes pérennes ainsi que sur l’ensemencement, le développement des cultures annuelles et le déroulement des premières récoltes ».

Sur la Côte-Nord, la saison des bleuets promet d’être bonne grâce à un bon taux de survie hivernale des plants. Pour les producteurs agricoles, la température s’est avérée favorable à l’ensemencement des cultures, mais le manque de précipitations printanières a occasionné des retards pour les céréales à paille. Le rendement et la qualité de la première fauche de foin et des pâturages ont été également affectés par le manque d’eau. La qualité prévue est donc inférieure à la normale.

« Les producteurs agricoles ayant connu une baisse de rendement ou de qualité de leurs récoltes peuvent compter sur le Programme d’assurance récolte », rappelle Yves Lefebvre, directeur territorial.