Que la fête commence à Sept-Îles au Vieux-Quai!

La scène du Vieux-Quai en Fête accueillera Matiu, Koriass et DJ Champion pour le premier soir de la 29e édition.

C’est ce soir (13 juillet), dès 19h30 que la 29e édition du Vieux-Quai en Fête – Alouette (VQEF) prend son envol sur le site aux abords de l’avenue Arnaud à Sept-Îles.

Matiu sera le premier à se produire sur la scène. Le chanteur innu de Uashat mak Mani-utenam lance les festivités avec son spectacle dès 19h30. Il sera suivi du rappeur Koriass et de DJ Champion.

Le coordonnateur du Vieux-Quai en Fête, Christophe James, a vu Matiu en spectacle aux Escoumins et il n’a que de bons mots à son endroit. « Il aime se déhancher. Il va avoir du fun sur la scène », a-t-il dit.

Pour les spectacles à l’horaire vendredi, il y a Ben Touzel, les Gars du Nord, Vulgaires Machins et le groupe punk rock de Sept-Îles, Killing Daisies.

Samedi, la scène principale sera occupée par Bleu Jeans Bleu, France D’Amour et une « soirée » avec Sara (Dufour) et Pépé.

D’autres prestations sont prévues sous la tente jaune dans le cadre de l’Escale musicale.

« J’ai hâte de voir Killing Daisies. J’ai été surpris aussi de voir Sara avec Pépé, un duo que je ne savais pas, et pour Bleu Jeans Bleu, j’ai des amis qui les ont vus au FEQ (Festival d’été de Québec) et il paraît qu’ils sont colorés sur scène », a laissé entendre le coordonnateur.

Pour la zone familiale, l’organisation du VQEF a doublé son budget et il y aura davantage de jeux pour les enfants. Jeux ludiques et ceux styles défis sont aussi proposés. Pour ce volet, ça commence vendredi matin, dès 9h, au plus tard 10h.

En marge du début de l’événement, il a parlé de l’efficacité des équipes pour le montage de la scène.

« On a beaucoup de bénévoles. Nos efforts de recrutement ont porté fruit. »

Pour ce qui est des critiques sur les bracelets et autres éléments de l’événement, le Christophe James ne s’en fait pas outre mesure. « Le monde content ne commente jamais. »

Avec la nouvelle façon de faire pour l’achat de nourriture et de boisson, il sera encore possible d’utiliser de l’argent comptant sur le site pour « recharger » son compte.

« J’ai hâte de voir tout ça. C’est ma première fois comme coordonnateur », a dit M. James. Il aime bien ce qui a été mis en place pour le bar et pour une station d’eau afin que les festivaliers puissent remplir leur bouteille.

Un partenariat avec l’organisme À la Source permet d’avoir une zone « nid douillet » pour l’allaitement et le changement de couche.

Christophe James s’est aussi dit satisfait de la prévente. Même à plein prix, plusieurs festivaliers se sont procuré leur passeport. Il en est de même pour les billets journaliers. « On s’attend à ce qu’il s’en vende beaucoup à la porte. » D’ailleurs, le site ouvre à 19h pour le premier soir.

Il ne reste que la météo à être au rendez-vous pour les spectacles, mais aussi pour les autres activités de l’édition 2023 du Vieux-Quai en Fête.

Par ailleurs, la ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, a annoncé, ce matin, une aide financière de 15 000$ au comité du VQEF. Cette contribution est conjointe avec la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, grâce au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

« Le Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles est l’une des activités familiales les plus prisées de la Côte-Nord. Les enfants comme les adultes y trouvent leur compte, avec une programmation diversifiée dans une ambiance des plus festives. Celui-ci témoigne de la créativité des artisans de nos industries événementielle et culturelle. J’invite tout le monde à venir en profiter. C’est aussi une belle occasion pour visiter les nombreux attraits de notre magnifique région », a indiqué Kateri Champagne Jourdain.

Les festivaliers ne pourront pas manquer le bar.

Voici une petite partie de la zone familiale – Club Optimiste / Port de Sept-Îles.