Conciliation travail-famille : la recette secrète des Productions SMP

L’innovation est bien présente au sein de l’entreprise Les Productions SMP et elle le prouve encore une fois en se distinguant dans le domaine de la conciliation travail-famille. La compagnie du Baie-Comois Simon Philibert a obtenu une aide financière de 28 741 $ du gouvernement du Québec pour poursuivre ses démarches en ce sens.

Le gouvernement a annoncé qu’un peu plus de 1,8 million de dollars sont déployés pour la mise en place de 68 projets dans 15 régions du Québec, provenant du Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail.

Le programme est entièrement destiné aux milieux de travail et vise à soutenir les employeurs et les organisations qui souhaitent entreprendre une démarche menant à l’adoption des meilleures pratiques de conciliation famille-travail, en vue d’améliorer la qualité de vie des travailleurs qui ont des responsabilités familiales.

Deux entreprises de la Côte-Nord ont mis la main sur une aide financière, soit Les Productions SMP et la Poissonnerie Fortier et Frères de Sept-Îles.

« De notre côté, il y a quelques mesures qui vont être ajoutées et bonifiées, car on a réalisé des discussions et fait des questionnaires avec les employés », explique le Baie-Comois Simon Philibert, propriétaire des Productions SMP.

« On s’est rendu compte que même si [le processus de conciliation] n’est pas encadré, ou du moins répertorié dans un document, on avait vraiment beaucoup de mesures déjà en place et surtout qu’on était très bien positionnés dans le marché au Québec en termes de mesures », ajoute-t-il.

Pas de semaine de travail

Simon Philibert se dit fier de ce qu’il a déjà instauré avec son équipe afin de permettre le meilleur environnement de conciliation entre le travail et la vie personnelle pour ses employés.

« On n’a pas de semaine de travail. Nous, on fonctionne par projet », explique Simon Philibert. « Comme il y a parfois de grosses périodes achalandées et d’autres moins achalandées en événementiel, ça permet la conciliation », poursuit-il.

La mesure la plus effective pour M. Philibert est d’avoir mis en place le télétravail, et ce, bien avant la période de la pandémie : « Tous nos employés sont en télétravail. Ça permet la proximité et d’avoir des employés partout au Québec. »

« Un de nos gros aspects, c’est vraiment la flexibilité d’horaire », indique l’homme d’affaires. Ce dernier désire créer un sentiment d’appartenance et de famille au sein de l’entreprise. Cela passe, par exemple, par des rencontres organisées en personne quelques fois par année.

« C’est comme ça qu’on le travaille chez nous et jusqu’à présent, ça va très bien. On veut garder cette flexibilité-là dans une croissance qu’on connaît chez SMP », précise Simon Philibert.

Recette secrète ?

« La recette que je veux transmettre, c’est que dans la vie on ne travaille pas, on s’amuse chez SMP », soutient le propriétaire.

« Je pense qu’il faut que ça transparaisse dans nos projets et dans la façon qu’on le fait », renchérit-il.

Soutien financier

Le Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné aux milieux de travail est financé par le ministère de la Famille, avec la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Secrétariat à la condition féminine.

L’appel de projets s’est déroulé à l’automne 2022. L’enveloppe budgétaire du programme était de 2 M$ en 2022-2023 et le montant maximal de l’aide financière était fixé à 30 000 $ par projet.

Le programme comportait deux volets, soit le soutien aux démarches d’employeurs et le soutien aux initiatives particulières.

« Je sais qu’il peut être parfois difficile de trouver un équilibre entre les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles. Je suis donc très heureuse de la belle réaction des employeurs à la suite de notre appel de projets. […] Les 68 projets sont issus d’entreprises et d’organismes divers qui ont à cœur le bien-être de leur personnel », indique Suzanne Roy, ministre de la Famille.

« Souhaitons que ces initiatives fassent boule de neige et contribuent à faire du Québec un modèle dans le domaine », ajoute Jean Boulet, ministre du Travail.