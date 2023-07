270 000 $ pour mettre les bateaux à l’eau

Pas une, mais bien deux projets de travaux de mise à l’eau sont prévus pour l’été 2024. Un montant de plus de 270 000 $ est prévu afin de permettre aux amateurs de sports nautiques non motorisés de pratiquer leur activité de façon sécuritaire.

La réfection de la rampe de mise à l’eau, au Vieux Poste, qui a accès au fleuve Saint-Laurent est un projet datant de plusieurs années. La popularité des activités nautiques est en pleine croissance et la ville de Baie-Comeau l’a compris.

« Comme la mise à l’eau était vétuste et fermée, par mesure de sécurité, et qu’il y a une demande des utilisateurs de kayak et planche à pagaie, la Ville de Baie-Comeau a décidé de procéder à la réfection de cette mise à l’eau », explique Pierre-Olivier Normand, agent aux communications pour la Ville de Baie-Comeau.

Ce projet, estimé à170 000 $, comprendra des travaux de quatre semaines et consistera à démolir la rampe désuète afin d’en construire une nouvelle semblable. La Ville de Baie-Comeau a reçu une subvention du PMVI d’Hydro-Québec et de la MRC de Manicouagan totalisant 76 700 $ .

« On s’est rendu compte que l’hiver, les gens y vont pour pratiquer la pêche sur glace », précise M. Normand. L’accès en motoneige sera donc disponible et plus facile pour les pêcheurs et motoneigistes du secteur.

Une deuxième demandée

Comme le rapportait la journaliste Charlotte Paquet le 3 mars, un aménagement d’une nouvelle rampe de mise à l’eau pour avoir accès à la Rivière Amédée verra le jour à l’été 2024 et non à l’automne 2023 comme l’avait prévu le conseil.

M. Normand rappelle qu’un sondage a été réalisé auprès de la population afin de connaitre les besoins dans ce projet d’aménagement. Une rampe de mise à l’eau et un quai font partie des idées exprimées.

Une subvention du PMVI d’Hydro-Québec et de la MRC de Manicouagan a soutenu les intentions pour un montant de 100 000 $ qui totalisera les coûts estimés à 110 000 $.