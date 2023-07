Action collective : les citoyens du quartier Saint-Georges reçoivent leur chèque

Il aura fallu attendre presque 20 ans, mais les citoyens du quartier Saint-Georges voient enfin la couleur de l’argent découlant de l’action collective entreprise contre Alcoa, en raison d’une exposition à des poussières d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) provenant de l’aluminerie.

Me Catherine Sylvestre, du cabinet d’avocats Sylvestre, Painchaud et Associés de Montréal, responsable de l’action collective, nous dit avoir « reçu la confirmation du gestionnaire de réclamations » que les chèques compensatoires ont commencé à être envoyés en début de semaine.

Selon les estimations réalisées plus tôt cette année, ce sont plus de 1 600 résidents et ex-résidents du quartier Saint-Georges qui recevront un total d’environ 9 M$. Les indemnités varient d’une personne à l’autre selon plusieurs critères et peuvent atteindre jusqu’à 23 000 $.

L’avocate confirme également qu’en grande partie, les montants risquent d’être un peu plus élevés qu’au départ.

« Dans le cadre du processus, on a établi un système de points pour que tout l’argent soit distribué aux membres du groupe pour s’assurer qu’il n’y ait pas de reliquat. Donc, c’était important que toutes les réclamations soient compilées et analysées », explique Me Sylvestre.

Cette dernière explique qu’il devait y avoir « un délai pour permettre aux gens de répondre » si des réclamations étaient incomplètes, ce qui signifie que les citoyens vont tous recevoir leur chèque dans les prochaines semaines, selon les délais de la poste.

Rappelons que l’action collective a été entreprise le 25 août 2005. « On est vraiment content que les membres puissent enfin recevoir une indemnité pour les inconvénients qu’ils ont subis et toutes les inquiétudes », déclare Me Sylvestre.

Lorsque ce processus sera terminé, le gestionnaire des réclamations établira « un rapport final pour rendre compte au juge de la distribution, du nombre de réclamations, du nombre de chèques envoyés et encaissés ».