La programmation d’automne de l’Ouvre-Boîte culturel est lancée

C’est lors d’une formule de soirée que le lancement de la programmation automnale pour l’Ouvre-Boîte culturel de Baie-Comeau a eu lieu le 24 août. Festivités, animateur et surprises étaient au rendez-vous.

Tommy Brûlé, président de l’organisme culturel, accompagné des membres du conseil d’administration, était satisfait de lancer une programmation variée à la communauté et de présenter une nouvelle image en lien avec les nouveautés proposées cette année.

Un nouveau logo a été dévoilé lors du lancement de jeudi soir. « On a décidé de faire peau neuve là-dessus, de sortir des sentiers battus. On est super content », lance M. Brûlé.

L’artiste nord-côtière, Catherine Arsenault, a travaillé en collaboration avec l’organisme afin de dessiner le logo, nouvellement identifié l’OBC.

Le matériel scénique désuet a été remplacé par de l’équipement moderne, écologique et performant. Au printemps, une subvention de 15 000 $ avait été accordée à l’organisme, grâce au Fonds d’initiatives nordiques coordonné par la Société du Plan Nord.

« Il y a une nouvelle console, mais il y a beaucoup de choses qu’on va voir sur la scène. Les gens vont assurément le remarquer », mentionne le président de l’Ouvre-Boîte culturel parlant surtout de l’éclairage.

« On essaie de toucher un peu à tout le plus possible. Ça rejoint la mission de l’Ouvre-Boîte », confie Tommy Brûlé.

Humour, musique, théâtre, improvisation, drag queen, danse, cinéma et littérature seront les variétés culturelles des événements à venir. Une soirée karaoké sera également organisée, en plus d’ajouter, dans la mesure du possible, des activités de dernière minute au calendrier automnal.

Une popularité croissante

« L’organisme va très bien. Depuis quelques années, on remarque réellement une croissance autant dans nos chiffres que dans les salles. Il y a beaucoup plus de monde dans nos événements de façon récurrente », se réjouit M. Brûlé.

En plus d’avoir des salles remplies, le président souligne que de nouveaux visages sont observés lors des différentes propositions culturelles, ce qui évoque la popularité de l’organisme. « Ça donne le goût de continuer », conclut-il.

La salle culturelle a une capacité d’accueil de 60 personnes en formule cabaret, 100 spectateurs assis et jusqu’à 175 lors d’événements musicaux debout.

Le nouveau logo de l’organisme dévoilé lors du lancement de programmation automnale 2023. Photo courtoisie