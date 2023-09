Il est temps de soumettre des innovations pour Les Grands Prix de la CNESST

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) prend dès maintenant les soumissions pour le concours Les Grands Prix de la CNESST.

Le concours est ouvert à l’ensemble des entreprises et organismes de la Côte-Nord jusqu’au 31 octobre, pour des initiatives prévenant les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Le prix Innovation sera remis lors d’une remise régionale au printemps 2024 et la grande cérémonie nationale aura lieu à Québec, au printemps 2025.

« Participer au concours des Grands Prix de la CNESST a des effets positifs. D’une part, l’innovation elle-même contribue à éliminer les risques d’accident et à rendre les lieux plus sécuritaires. D’autre part, recevoir un prix permet à l’entreprise de rayonner à la grandeur du Québec en plus d’alimenter la fierté de toute l’équipe », indique Isabelle Raymond, responsable des communications de la CNESST par communiqué.

Cette dernière rappelle que l’innovation d’une entreprise n’a pas besoin d’être complexe, mais doit plutôt être efficace. Pour connaître tous les détails du concours, il suffit de se rendre sur le site web : grandsprixcnesst.com.