Le CEDFOB : un pavillon tourné vers le futur

Les projets sont quasiment infinis avec le tout nouveau Pavillon de recherche et d’innovation en forêt boréale, inauguré le 11 septembre au cégep de Baie-Comeau.

Ce pavillon du Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), dédié à son centre de transfert en technologie (CCTT), propose de nouvelles installations à la fine pointe de la technologie.

L’aboutissement de ce projet de plus de 9,2 millions de dollars réjouit les partenaires du milieu. « Aujourd’hui, c’est l’accomplissement d’un projet et le début de la concrétisation d’un rêve », lance Manon Couturier, directrice générale du cégep de Baie-Comeau.

« Le nouveau pavillon représente un outil indispensable […] pour devenir un acteur clé dans le développement territorial et participer à l’essor d’une Manicouagan innovante et vitalisée. Par sa planification stratégique, le cégep a affirmé, dans sa mission et sa vision, que la recherche et l’innovation seraient au cœur de ses priorités », ajoute Mme. Couturier.

Une multitude de possibilités

Le bâtiment d’une superficie de 15 000 pi2 est composé de trois étages qui mettent réellement en valeur le bois et l’aluminium. À l’intérieur, quatre laboratoires thématiques sont consacrés à la foresterie, l’entomologie, la culture des tissus végétaux et les extractibles forestiers. Le pavillon comporte également une salle d’interprétation et de sensibilisation à la forêt boréale.

La nouvelle directrice générale du CEDFOB, Judith Gagné, déclare pour sa part : « C’est la célébration d’un travail de plusieurs années et de longue haleine. […] Aujourd’hui, on célèbre la nouvelle lancée vers d’autres projets qui en surprendront plus d’un. »

Elle souligne évidemment l’immense travail de son prédécesseur Michael Cosgrove et démontre un enthousiasme face à la panoplie de projets possibles dès maintenant.

« Il y a une continuité des projets en cours, mais on va aussi amener un vent de nouveau avec les équipements qui s’offrent <à nous maintenant », ajoute Mme Gagné. « C’est un magnifique produit qui met en lumière la Manicouagan », s’exclame-t-elle.

Faire rayonner la Manicouagan

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, était présent pour cette initiative qu’il soutient depuis le tout début, lorsqu’il était maire de Baie-Comeau. « Le CEDFOB est un acteur de premier plan dans la recherche appliquée, l’aide technique aux entreprises, le transfert technologique et la formation auprès de l’industrie forestière », rapporte ce dernier.

« Ces installations permettront assurément d’attirer davantage les chercheurs et les étudiants au cégep de Baie-Comeau », mentionne-t-il, rappelant l’investissement de 8,1 millions de dollars en 2022 de son gouvernement au cégep pour la réalisation du pavillon.