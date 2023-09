Les cours pour les aînés sont de retour au CÉA de l’Estuaire

Les cours offerts aux aînés par le Centre d’éducation des adultes (CEA) de l’Estuaire sont de retour. La période d’inscription s’est amorcée lundi et se termine le 15 septembre.

Lancée au cours de l’automne 2019, l’offre de cours aux aînés varie d’une session à l’autre. Par le biais de ce projet, l’établissement spécialisé dans l’enseignement à une clientèle adulte souhaite offrir des cours de stimulation cognitive à une clientèle aînée.

« Pour ce faire, plusieurs formations sont possibles afin de rehausser ou maintenir les compétences en littératie, numératie ou même en technologie numérique et ainsi permettre aux aînés de conserver leur santé cognitive », informe la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

Pour cet automne, les cours proposés sont Regard critique sur l’actualité, Histoire des guerres mondiales et Utilisation des ressources informatiques. Ce dernier permettra aux participants de se familiariser avec Internet, mais aussi avec des logiciels comme Word et Excel ainsi que le multimédia, notamment le traitement de photos numériques.

Ayant à cœur de diversifier son offre de formation afin de répondre aux besoins d’un vaste éventail de la population dans divers domaines d’activité, le CEA de l’Estuaire a pour objectif principal l’éducation des adultes tout au long de la vie.

Nouveau cours de randonnée automnale

Fort du succès des formations sur les bases du plein air et la randonnée hivernale offertes l’an dernier, le CEA de l’Estuaire poursuit dans cette voie en proposant cette fois-ci un cours de randonnée pédestre automnale.

Dispensée par un enseignant en éducation physique et à la santé, cette formation consistera en deux sorties par semaine dans différents sentiers de la Manicouagan. Selon leur disponibilité, les personnes intéressées peuvent cependant choisir de participer à une seule sortie sur une base hebdomadaire.

Tout comme les cours aux aînés, cette formation est complètement gratuite et il est possible de s’y inscrire jusqu’au 13 septembre en prévision d’un premier cours qui aura lieu le 14 septembre dans les locaux du CEA et qui permettra de présenter les objectifs et le déroulement de la formation.

Parmi les sites qui seront visités par les randonneurs au cours de l’automne, citons notamment le parc Manicouagan, le sentier des Embruns, le boisé de la Pointe-St-Gilles, le belvédère de la baie du Garde-feu, le parc Boréal, le parc Nature de Pointe-aux-Outardes, ainsi que les sentiers de ski de fond de la rivière Amédée et du Club de ski Norfond.

Aquaforme

Toujours dans le domaine de l’activité physique, le CEA de l’Estuaire propose également cet automne des cours d’aquaforme à raison de deux fois par semaine.

Ayant comblé toutes les places disponibles très rapidement, la direction du Centre d’éducation des adultes indique que cette activité, rendue possible grâce à la collaboration des deux écoles secondaires de Baie-Comeau, devrait être de retour à l’hiver selon la disponibilité des piscines.