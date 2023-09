Un premier souper-bénéfice préparé par Geneviève Everell

Le souper-bénéfice pour la Maison des jeunes La Relève de Baie-Comeau est maintenant bien connu. Depuis cinq ans, Bob le Chef vient faire déguster ses créations culinaires dans le cadre de la Semaine des maisons de jeunes du Québec. Nouveauté cette année, nul autre que Geneviève Everell aussi connut sous le nom de Miss Sushi sera la cheffe exécutive de la soirée.

Via le communiqué de presse de l’évènement, nous pouvons lire ceci : « Possédant elle-même un parcours atypique, Geneviève Everell est une habituée des causes sociales et c’est avec enthousiasme qu’elle a accepté d’enfiler son tablier pour participer à cette activité de financement dont les profits seront versés à la bonification des activités mises sur pied afin de répondre aux besoins et aux intérêts des adolescents qui fréquentent la maison des jeunes La Relève ».

Il s’agira de la première édition depuis 2019, soit avant la pandémie de COVID-19. Lors du dernier évènement, 16 000 $ avait été amassé regroupant plus de 250 personnes.

En plus de son implication lors du souper, Geneviève Everell profitera de son passage sur la Côte-Nord pour présenter une conférence dans les deux écoles secondaires de Baie-Comeau.

Le souper aura lieu le 14 octobre à la polyvalente des Baies de Baie-Comeau et le coût est de 75 $ par billet.