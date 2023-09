L’aspect humain derrière le toit vert de l’Unité Domrémy

« C’est le côté humain qui me plaît dans le projet », lance Jules Tremblay, qui a mis la main à la terre pour aider à quelques reprises cet été sur le tout nouveau toit vert de l’Unité Domrémy de Baie-Comeau.

Ce dernier, aussi impliqué dans le conseil d’administration, est heureux de constater « un retour à la nature » et un « contact avec la terre ».

« Je trouve que ça nous ramène à ces choses qui sont très importantes au niveau humain, d’avoir ce contact direct avec la végétation et les légumes », poursuit M. Tremblay.

Une idée qui a poussé cet été

Trois ans après l’idée d’ouvrir le toit de l’Unité Domrémy afin d’y réaliser un projet unique, la directrice générale, Curby Charette Graveline, est fière du résultat qu’elle présente aux partenaires lors de l’inauguration officielle le 15 septembre.

« Pour notre première année, on a été supporté par la coopérative Coop Gaïa pour être coaché. Ils ont aussi démarré nos plants, parce qu’on n’avait pas encore tout le matériel pour le faire ici. Donc, ils nous ont donné plein de trucs pour faire de l’agriculture sur les toits », explique Mme Charette Graveline.

Elle fonctionne avec des smart pots, donc le jardinage ne se fait pas à même la terre, mais bien dans des pots. « On a commencé à planter le 1er juin, je crois, et ça n’a pas été long, c’est devenu des monstres », s’exclame-t-elle sur la rapidité à laquelle il a été possible de récolter les légumes.

D’ailleurs, les récoltes ont permis de garnir à souhait le frigo communautaire de l’Unité Domrémy tout au long de la belle saison. « Dans nos objectifs, il y avait de bonifier les aliments qu’on voit dans le frigo […] et d’offrir des aliments plus sains pour la population », ajoute la directrice générale.

Les récoltes seront aussi transformées avec des activités d’aide alimentaire et de cuisine collective.

Pour en savoir plus :