Tour de contes et causerie à l’Alternative de Baie-Comeau

Le conte sera à l’honneur le 13 octobre à la salle l’Alternative de Baie-Comeau. François Lavallée offrira un spectacle de contes ainsi qu’une formation adressée aux artistes débutants comme aux plus expérimentés, peu importe leur discipline.

Cette activité est organisée par l’Ouvre-Boîte culturel et Culture Côte-Nord, en collaboration avec la Ville de Baie-Comeau. Comme toutes les activités littéraires organisées par l’Ouvre-Boîte culturel, le spectacle est gratuit.

La formation offerte est intitulée L’oralité : L’aventure de l’interprétation en groupe. Elle constitue la suite de L’artisan de l’enchantement, formation de conte articulée autour de la création d’un récit en groupe, qui a été offerte en collaboration avec Culture Côte-Nord en octobre 2022.

Le public de l’Ouvre-Boîte culturel est donc convié à un spectacle et une causerie, mais pour les participants à la formation, ce sera le début de l’aventure qui se poursuivra durant la fin de semaine et culminera par la présentation de leurs récits à un public choisi.

Spectacle de contes

Accompagné d’une chaise et d’un verre d’eau, François Lavallée offrira son spectacle Histoires créé en 1999 et présenté plus de 1 500 fois au Québec et dans la francophonie.

” La voix de rocaille du conteur et son sens du mot juste créent l’image qui se déroule sous nos yeux comme un film sur écran géant “, commente l’Ouvre-Boîte culturel, par voie de communiqué.

François Lavallée est un nomade contemporain, auteur, conteur, conférencier et formateur depuis 1996. Son métier l’a amené sur les routes d’asphaltes et de gravelles aux quatre coins du Québec, du Canada et plus de 90 fois en France, en Suisse et en Belgique, entre autres.

Il a représenté le Canada et remporté la médaille d’or du concours Contes et conteurs aux Ves Jeux de la francophonie (2005) à Niamey au Niger avec le conte Le recycleur de talents. Le conteur a reçu à l’automne 2017 le Prix Jocelyn Bérubé remis par le Festival de contes et récits de Trois-Pistoles.