Musique et humour pour conclure octobre au Centre des arts de Baie-Comeau

Le mois d’octobre se conclura en musique et en humour au Centre des arts de Baie-Comeau. L’auteur-compositeur-interprète Matiu, le célèbre quatuor Tocadéo ainsi que l’humoriste Jo Cormier monteront sur scène.

Le 21 octobre, l’artiste innu natif de Maliotenam, Matiu, sera à l’Espace Alcoa pour y présenter son dernier album Tipatshimushtunan (qui signifie Racontez-nous).

Avec Louis-Jean Cormier à la réalisation, cet album se veut autant festif que touchant, teinté d’humour et de sensibilité. Pour son premier album, le musicien avait voulu raconter sa propre histoire. Pour ce deuxième, il a voulu aller plus loin, donner la parole aux aînés et raconter l’histoire de sa communauté.

Tocadéo

Le lendemain, c’est le quatuor Tocadéo qui viendra divertir la foule baie-comoise. Ce qui ne devait être qu’un simple projet entre amis est devenu une grande aventure qui célèbre ses 15 ans cette année. Pour l’occasion, le quatuor à voix, Tocadéo, lance un tout nouvel album.

Les musiciens présenteront donc leur récent album Chansons pour durer toujours qui ne fait pas exception à la règle. Les membres de Tocadéo aiment s’attaquer à de bien grosses pointures. Ils revisitent certains

des plus grands succès de Daniel Lavoie, Roch Voisine, Claude Dubois et Les BB, en plus de retourner puiser dans les répertoires de Céline Dion et Lara Fabian à nouveau.

Jo Cormier

Finalement, c’est en humour que se finira le mois d’octobre. Jo Cormier viendra présenter son tout premier one-man-show intitulé ANIMAL.

Le 26 octobre à 20 h, l’humoriste critiquera notre société et questionnera notre véritable nature sans toutefois avoir de réponses valables, seulement des observations cocasses et des théories légèrement tirées par les cheveux. Un style humoristique comme lui seul sait le faire.