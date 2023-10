Cégep de Baie-Comeau : près de 600 000 $ pour le Kafé-Kibboutz

Le cégep de Baie-Comeau a complètement ouvert son espace de vie étudiante avec la rénovation quasi complète du café étudiant, le Kafé-Kibboutz, que les étudiants ont pu s’approprier depuis la rentrée scolaire en septembre.

Il en aura coûté 598 000 $, desquels la Fondation du cégep a contribué avec un montant de 31 000 $.

Éric Bérubé, directeur des services administratifs du cégep de Baie-Comeau, y voit un investissement important pour prolonger le centre de vie étudiante et offrir un endroit adapté pour sa clientèle. « Un cégep à la base, ce sont des classes et des laboratoires, mais on a quand même quatre espaces plus importants où se passe vraiment la vie étudiante », indique tout d’abord M. Bérubé.

Il y a le stade Médard-Soucy, l’amphithéâtre et la bibliothèque, qui sont tous rénovés et au goût du jour. Il y a finalement, pour la vie étudiante, le centre de vie étudiante et le Kafé-Kibboutz, qui rejoint tous les étudiants.

« Avec les dernières années, au cégep de Baie-Comeau, on a de plus en plus de clientèle qui vient de l’étranger, mais aussi beaucoup d’étudiants des autres régions. Donc, on voulait avoir un lieu qui allait permettre à tous ces étudiants de pouvoir échanger, se rencontrer et partager », souligne-t-il.

Plus d’événements

Le but était de créer un lieu davantage dynamique, à l’image des étudiants et plus fonctionnel. Le comptoir de service alimentaire a été repensé et réaménagé, la fenestration permet plus de lumière et l’emplacement du mobilier offre une plus grande ouverture conjointement avec le centre de vie étudiante. Le cégep souhaite également être en mesure de tenir plus d’événements dans l’année en utilisant ce nouvel espace.

« En ouvrant le centre de vie étudiante et le Kibboutz, on gagne de la superficie et ça va nous permettre d’être plus diversifiés au niveau des activités qu’on pourra offrir », explique Éric Bérubé. « On va tenir de l’événementiel pour la clientèle étudiante. Ça pourra être des spectacles étudiants ou des conférences, mais c’est aussi de l’événementiel du cégep de Baie-Comeau », ajoute-t-il.

Terrasse extérieure

Le projet de rénovation du café étudiant connaîtra prochainement une deuxième phase et l’espace extérieur sera mis à profit.

« Ce qu’on va faire, c’est une continuité vers l’extérieur, en perçant le mur, pour que les étudiants profitent des plus belles périodes, de mai à septembre, et aller sur une terrasse extérieure », mentionne M. Bérubé. Notons que le cégep travaille en partenariat, entre autres, avec la Coopérative de solidarité Gaïa et Les délices de l’artisan pour offrir des produits au Kafé-Kibboutz, où les étudiants peuvent y travailler.