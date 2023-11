Des gros noms et des découvertes au Centre des arts de Baie-Comeau

Le Centre des arts de Baie-Comeau mise sur la diversité culturelle pour sa programmation Hiver-Printemps 2024. Lancée le 14 novembre, la nouvelle saison de spectacles se veut rassembleuse et propose 26 artistes connus et à découvrir.

“ Pour le chiffre, c’est sensiblement la même chose d’année en année. On retrouve un peu moins de spectacles dans la programmation Hiver-Printemps, mais on essaye toujours de faire de la place à la relève. On ne mise pas seulement sur les gros noms ”, assure Anne-Marie Villeneuve, agente de communication pour le Centre des arts.

Humour, danse, chanson, théâtre, toutes les disciplines sont une fois de plus présentes dans la programmation baie-comoise, de quoi faire plaisir à tous les groupes d’âge également.

Le Centre des arts s’attend à une saison haute en couleur qui risque de plaire au plus grand nombre. Le spectacle de Fred Pellerin, conteur adoré du public baie-comois, devrait susciter une grande demande, selon l’agente de communication. “ Il est toujours très populaire ”, témoigne-t-elle.

Toutefois, les billets ne devraient pas manquer pour les autres représentations. “ Tous ceux qui veulent voir Daniel Bélanger auront des billets. Chaque type de public sera comblé par un spectacle ”, de l’avis de Mme Villeneuve.

La série familiale, des artistes du cirque ainsi que des spectacles de musique instrumentale seront aussi au rendez-vous cette prochaine saison. Le Centre des arts accueillera également plusieurs représentations scolaires.

La mise en vente des billets pour le grand public commencera le 27 novembre dès midi. À partir de ce moment, tous les spectateurs pourront se procurer des billets de trois façons, soit en ligne, au comptoir de la billetterie ou par téléphone.

Les gros noms

Fred Pellerin : 4 février | Guillaume Pineault : 9 février | Jonathan Roy : 16 mars

Émilie Bilodeau : 23 mars | Laurent Paquin : 25 avril | Ingrid St-Pierre : 27 avril | Daniel Bélanger : 1er juin

La relève

Fredz : 17 février | Mathieu Pepper : 7 mars | Cédric Dind-Lavoie : 13 mars

Paco et Maten en plateau double : 4 avril | Aswell et Laf en plateau double : 17 mai

Michelle Desrochers : 31 mai