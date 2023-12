Baie-Comeau : la neige se fait attendre pour les skieurs

Il ne tient qu’à Dame nature d’y mettre un peu du sien pour enfin commencer la saison de ski de fond dans la Manicouagan. Les présidents des deux clubs sont prêts à accueillir les membres et visiteurs avec enthousiasme.

Sentiers de la Rivière Amédée

« C’est du bonheur », exprime Jacques Bérubé, président du comité des Sentiers de la Rivière Amédée. L’homme passionné tente de partager son amour du plein air et du ski de fond à toute personne qui passe aux sentiers. Les deux motoneiges entretiennent plusieurs fois par semaine les 39 km de pistes. L’accessibilité et la sécurité font partie des priorités du club.

M. Bérubé et son équipe de près de cinquante bénévoles travaillent quatre saisons afin de léguer l’activité physique comme mode de vie tout en inculquant la valeur de l’entraide communautaire.

« Les améliorations sont incroyables depuis les dernières années », a témoigné une bénévole rendant hommage à M. Bérubé lors du passage du Manic.

La location d’espace, d’équipement et même de chalet est maintenant possible. Depuis l’an dernier, une centaine de skis se sont ajoutés pour la demande de prêt. Les amateurs de ski classique et de ski de patin y trouvent leur compte.

Le comité tente de garder les prix le plus bas possible afin de permettre aux skieurs de pratiquer cette activité régulièrement. Les campagnes de financement et les partenaires jouent pour beaucoup, selon M. Bérubé.

Club Norfond

Le président du Club Norfond, Ricky Young a également hâte que la saison puisse enfin commencer. Le club, qui entretient une douzaine de pistes totalisant près de 25 km, permet de pratiquer le ski classique et aussi le ski de patin. La location d’équipements neufs est très populaire.

« Les pistes peuvent être pratiquées par des skieurs débutant tout comme des experts », a précisé M. Young. « Il y a de très beaux points de vue », ajoute le président du Club.

D’ailleurs, pour les 50 ans d’existence du Club Norfond, le comité est en préparation afin de souligner l’événement.

La collaboration pour l’amour du sport

MM. Young et Bérubé soulignent la collaboration des deux clubs de la Manicouagan. Il y a des ententes tarifaires en plus de permettre aux jeunes du Club Bécoski d’utiliser les pistes manicoises pour leurs entraînements.

La visibilité du sport et le bien-être de cette activité physique sont au cœur de l’implication de ces deux hommes bénévoles.