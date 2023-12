Les articles les plus lus de l’année sur le web

Les sites Internet de nouvelles en continu sont de plus en plus populaires pour se tenir au courant de ce qui se passe dans notre région. Celui du journal Le Manic n’y fait pas exception. Vous êtes de plus en plus nombreux à le consulter. Voici donc les 10 textes qui ont retenu l’attention sur le numérique en 2023.

Le texte le plus consulté au cours des 12 derniers mois est celui du jeune Alexis Gagné qui a été blessé gravement à Miami dans la nuit du 19 au 20 juillet. Le Baie-Comois de 18 ans est demeuré plusieurs jours à l’hôpital avant de pouvoir revenir au pays. Ses assurances avaient même refusé de payer ses soins médicaux, ce qui avait entraîné une collecte de fonds GoFundMe. Cette histoire a chamboulé toute la communauté baie-comoise et des environs. L’article a récolté 35 527 vues.

Les faits divers fascinent et attirent les lecteurs depuis toujours. Dans notre top 10 des textes les plus de l’année sur le web, on en retrouve plusieurs. Le premier fait divers de la liste, celui qui a reçu le plus de visionnements, arrive en deuxième position avec 33 186 vues. Il s’agit de l’histoire d’un homme qui s’est jeté à la mer à partir d’un des traversiers de Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine. L’événement s’est produit le 19 août et a semé le chaos à la traverse. Ce n’était pas une tentative de suicide, mais une blague destinée aux réseaux sociaux.

L’annonce du nouveau Maxi, dans le secteur Marquette, en a surpris plus d’un. Ce n’est pas pour rien que l’article précisant son ouverture pour le mois de juin a recueilli 17 604 visionnements. Il faut dire que les résidents de ce secteur avaient hâte de retourner faire l’épicerie près de chez eux, surtout ceux qui n’avaient pas de voiture pour se déplacer à Mingan, le temps des travaux. Le texte, publié en avril, mentionnait que depuis le 9 février, il n’y avait plus de marché d’alimentation sur la moitié du territoire de la ville.

Une jeune femme de Chute-aux-Outardes, Kerry-Anne Ouellet, a marqué l’année 2023. Après avoir surmonté plus d’obstacles que jamais, elle a pris part au concours Miss Canada 2023 à titre de finaliste. Nous l’avons suivi dans toute cette expérience qui l’a fait grandir et qui l’a poussée à se dépasser. Vous avez été plusieurs à l’encourager et à vous intéresser à son parcours. L’article a été consulté 12 254 fois.

Je disais ci-haut que les faits divers sont toujours très lus. C’est le cas encore ici pour cet article sur une opération policière sur la rue de la Falaise à Baie-Comeau en novembre. Un homme avait tenu en haleine les policiers quelques heures avant d’être intercepté. Ce sont des situations qui suscitent la curiosité chez nos lecteurs. Ce texte a obtenu 10 322 vues.

L’article concernant les difficultés de la distillerie Vent du Nord de Baie-Comeau a rassemblé 8 490 vues. Publié en mars, il racontait le cri du cœur lancé par les propriétaires de l’entreprise tout comme plusieurs distilleries au Québec. C’était au moment où elles demandaient à la SAQ de revoir la majoration concernant les ventes effectuées à la distillerie pour leur permettre de respirer un peu. Cet appel à l’aide a été entendu par bon nombre d’entre vous.

Après les textes inusités et les faits divers viennent les sujets économiques. Ils sont toujours très populaires et on le voit avec cet article qui prend la 7e position du classement. Un total de 8 235 vues pour celui-ci qui traite d’un changement de mains au Grand Hôtel de Baie-Comeau. L’ancien propriétaire, Denis Harel, a vendu son entreprise au Groupe JGS en avril. C’était suffisant pour intéresser les lecteurs du Manic à le lire.

Une chronique sur un des sujets préférés de résidents de la Manicouagan en septembre et octobre, la chasse. Que demander de plus pour créer un buzz sur Internet ? Ce texte a été lu 8 102 fois sur notre site. Les chroniques permettent de confronter son propre point de vue à celui de l’auteur. Dans ce cas-ci, on y abordait une vision de la chasse par une personne qui n’est pas originaire de la Côte-Nord. Cette vision vous a visiblement interpellé !

Place à l’émotivité avec ce papier qui a cumulé 7 462 vues. Une citoyenne de Baie-Comeau a voulu souligner un geste de bonté qu’elle a reçu d’un garagiste en tout début d’année, en février. Ce texte a fait le tour du web, notamment pour son côté touchant et la générosité d’une entreprise de chez nous. C’est toujours apprécié de lire les bons coups qui se passent dans notre cour, n’est-ce pas ?

Pour conclure ce top 10 des textes les plus lus sur le numérique entre janvier et décembre 2023, voici un autre fait divers. Celui-ci est particulier puisqu’il concerne toute la criminalité dont Baie-Comeau a été l’hôte vers la fin de l’année. Publié en novembre, cet article a enregistré rapidement 6 950 vues lui permettant d’accéder au palmarès. Il témoigne de la volonté des citoyens de s’informer sur les événements touchant aux groupes criminels organisés sur la Côte-Nord.