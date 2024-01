Mort samedi de l’avocat Richard Dubé, co-auteur de la série télévisée Indéfendable

L’avocat Richard Dubé, criminaliste au Québec depuis plusieurs décennies et co-auteur de la série télévisée «Indéfendable», est mort subitement samedi dernier.

La nouvelle a été annoncée tard dimanche soir par voie de communiqué par la maison de production audiovisuelle et numérique Pixcom, qui signale que M. Dubé était aussi l’idéateur d’«Indéfendable», une série quotidienne diffusée au réseau TVA co-écrite et produite par sa conjointe, Izabel Chevrier.

Le président de Pixcom, Nicola Merola et le premier vice-président, le comédien et animateur Charles Lafortune, affirment dans le communiqué que Richard Dubé était un être d’exception qu’ils considéraient comme un ami. Il était rassembleur, audacieux et créatif, ajoutent-ils.

Richard Dubé a été inscrit en 2013 au titre de Conseiller de permanence de la Cour pénale internationale, aux Pays-Bas.

Les comédiens Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé et Michel Laperrière font partie de la distribution principale de la série «Indéfendable».

«Richard était l’un des piliers de cette série à succès et sa vaste expérience en tant que criminaliste a su transcender la réalité pour créer une œuvre de fiction crédible et passionnante», ont affirmé Nathalie Fabien, directrice principale des chaînes et de la programmation au Groupe TVA et Nadège Pouyez, directrice générale chez Québecor Contenu.

«Richard Dubé était un être exceptionnel, rassembleur, et (…) sa brusque disparition laissera un vide incommensurable.»