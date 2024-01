Une entente de principe conclue entre Air Transat et le syndicat des agents de bord

Une entente de principe a été conclue entre Air Transat et le syndicat qui représente les 2100 agents de bord du transporteur aérien, a annoncé dimanche soir le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Dans un communiqué, le syndicat a précisé que des assemblées générales syndicales auront lieu au cours des prochains jours afin de présenter le contenu de l’entente de principe visant à renouveler la convention collective aux agents de bord concernés. Les membres syndiqués procéderont ensuite au vote.

Rappelons que la convention collective de ces agents de bord basés aux aéroports de Montréal (YUL) et de Toronto (YYZ) est arrivée à échéance le 31 octobre 2022. La négociation a commencé environ six mois plus tard.

Une entente de principe était intervenue entre les parties, le 14 décembre dernier, alors que la menace d’une grève planait pour le 3 janvier, mais finalement la grève n’a pas été déclenchée.

Toutefois, juste avant Noël, les syndiqués ont rejeté à 98,1 % l’entente de principe par rapport au renouvellement de la convention collective. Le SCFP rapportait alors que les augmentations de salaire, jugées insuffisantes, ont irrité ses membres.

Le SCFP a dit qu’il ne ferait aucun commentaire d’ici à ce que ses membres prennent connaissance de l’entente de principe.