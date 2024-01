Des traversiers mieux équipés contre les incendies de véhicules électriques

La Société des traversiers du Québec (STQ) est en appel d’offres pour s’équiper adéquatement en cas d’incendie de véhicule électrique. Le contrat d’une durée de trois ans touche l’ensemble des navires du réseau, incluant ceux qui desservent Charlevoix et la Côte-Nord.

L’appel d’offres publié le 10 janvier par la STQ mentionne qu’elle « désire faire l’acquisition de matériel en cas d’incendie de véhicules électriques sur nos navires ».

Cela comprend des couvertures anti-feu pour véhicules électriques avec caisson rigide, des unités de refroidissement du véhicule, des caméras thermiques d’évaluation des risques et des pictogrammes rigides pour situer les couvertures disponibles.

En entrevue à Radio-Canada, le porte-parole de la STQ, Bruno Verreault, explique que « les équipages ont des certifications pour intervenir en cas d’incendie » et que « l’objectif sera de contrôler l’incendie en attendant l’intervention des pompiers et l’évacuation du véhicule ».

La mise en place d’équipements supplémentaires se justifie par le fait que ce type d’incendie est plus difficile à maîtriser et par l’augmentation du nombre de véhicules électriques sur nos routes. Il aurait bondi de 200 % entre 2018 et 2022, selon des données de la Société d’assurance automobile du Québec dévoilées par Radio-Canada.